Šampion Norris krátce před startem sezóny: Další kopačky!
Ideální pár? Na první pohled to tak vypadalo. Britská hvězda F1 Lando Norris (26) i herečka Margarida Corceirová (23) platili za miláčky publika. Jenže zdání klame. Jejich love story už podruhé krachla.
V kuloárech se o tom poslední dny špitalo ze všech stran. Zatímco čarokrásná Portugalka cestujě po světě, Lando se potí na testech testu v Bahrajnu. Na sociálních sítích jako kdyby své příspěvky od prosince navzájem ignorovali. To se změnilo až tento týden. Jenže... Lajky nelajky, s láskou je šmitec!
Lando to propálil, když si povídal s rivalem Carlosem Sainzem. „Skončilo to,“ potvrdil úřadující mistr světa na videu, které obletělo svět. „Jsem teď svobodný muž,“ dodal Brit, který si možná může stěžovat na aktuální podobu technické stránky nových monopostů, ale rozhodně si nemůže stěžovat na nezájem fanynek.
Odloučení modelky a úspěšného závodníka přitom nepřichází poprvé. Už jednou nastalo v roce 2024, kdy se ale Lando k líbezné Margaridě vrátil. Před třemi měsíci spolu oslavili jeho titul mistra světa, nedávno ji ale podle britského tisku ani nepozval na večírek. Teď už víme, proč....