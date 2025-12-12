Vítězství McLarenu s českou stopou. Allwyn pořádá oslavu titulu v Praze!
Oslavy titulu F1 na pražském Výstavišti. Před týdnem se stal Lando Norris novým mistrem světa, když na závěrečném závodě v Abú Zabí uhájil třetí příčku, která mu v těsném bodovém pořadí zajistila celkové vítězství. Titul stáje McLaren slaví také česká společnost Allwyn, která byla jejím partnerem. V Praze proto uspořádala skvělou akci, na níž si fanoušci mohou vyzkoušet simulátor jízdy, testy reflexů nebo komentování v televizním studiu.
Stáj McLaren čiší radostí. Nejenže její pilot Lando Norris vybojoval titul mistra světa, ale s předstihem si zajistila také Pohár konstruktérů. Prestižní „double“ slaví také česká firma Allwyn, které první rok partnerství s týmem formule 1 předčil očekávání.
„Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že bude Sazka globální firma Allwyn a budeme sponzorem královny motosportu formule 1 a jednoho z nejslavnějších týmů McLaren a hned v první sezóně budeme slavit titul mistra světa a pohár konstruktérů, řekl bych mu, že má halucinace, nebo je dokonce blázen. Náš zakladatel Karel Komárek však tuto vizi měl. Jsem moc hrdý, že tento světový úspěch měl českou stopu,“ povídal s širokým úsměvem Aleš Procházka, šéf Sazky/Allwynu na zahájení oslav v pavilonu pražského Výstaviště, které jeho tým přetvořil do chrámu McLarenu.
Byť sezóna F1 před týdnem vyvrcholila, na akci Allwyn McLaren F1 Team Celebration fanoušci můžou znovu prožít atmosféru světového okruhu. Spojení právě české společnosti se závodním týmem neproběhlo bez rozvahy. Motorsport má podle Procházky v tuzemsku velkou fanouškovskou základnu. „Měli jsme data, že F1 v Česku sleduje jedna celá tři milionu lidí a sedm set tisíc z nich každý závod,“ uvedl Procházka.
Akce, na níž si návštěvníci mohou vyzkoušet jízdní simulátory, testy reflexů a komentování závodu, bude trvat až do neděle 14. prosince.