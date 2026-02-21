Reprezentant Šulc: Stojí jako Ronaldo!
Tohle je příběh o tom, jak kluk, který začal čutat do balonu v městečku Toužim, k fotbalové a finanční slávě přišel. Pavel Šulc (25) je stejně drahý jako světová arcihvězda Cristiano Ronaldo (41).
S roční gáží v Lyonu, jež podle webu salarysport činí 66 milionů korun, na tu Ronaldovu u šejků v an-Nasr – 5,7 miliardy – asi nikdy nedosáhne. Ovšem pokud jde o tržní hodnotu, je ofenzivní tahoun Olympique a českého nároďáku Šulc právě teď »na něm«.
Specializované portály Transfermarkt a Livesport mají u obou cenovku 284 milionů korun! No a španělský server Fichajes hlásí, že v létě by anglické kluby mohly dát za Pavla až miliardu v české měně.
Témata: Cristiano Ronaldo, Lyon, Livesport, Pavel Šulc, Toužim, Olympique