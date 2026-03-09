Bijec Polívka po rozchodu s Vondráčkovou: Nová láska!
Adéla znamená vznešená. Tahle vznešená Adéla má ráda pavouky, kočky a jednoho kocoura – expartnera popové hvězdy Lucie Vondráčkové Zdeňka Polívky (27).
Potetovaný chasník z MMA je zase zamilovaný až po uši. Uhranuly ho oči tajemné jako šumavské tůně půvabné tmavovlásky, kterou o víkendu vzal na asijské laskominky.
Ve volném tričku Adéla nad šťavnatou mňamkou doslova zářila a svého nového drahého za odměnu u »telky« něžně namasírovala. A jak je skromná! „Ostatní holky pózují s kabelkami, já mám ale něco jiného,“ tetelí se v posteli, kde se právě venčí její tarantule.
Více než dva roky tvořili zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková se zápasníkem Zdeňkem Polívkou pár. Ukončení vztahu oficiálně oznámili v prosinci 2025. „Chci oznámit rozchod s Luckou. Jasné, ani pes z toho nebude žrát, kočka přestane vrtět ocasem. Dávám něco takového poprvé ve svém životě veřejně, protože jsem byl roky pod silným mediálním tlakem a rád bych ho tímto už konečně ukončil,“ napsal na svém profilu. „My jsme se rozešli už před půl rokem,“ reagovala následně stroze i Vondráčková.