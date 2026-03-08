Maděrová ve Špindlu zazářila, ale...: Stříbro ve stínu hororu!
Tolik lidí?! Olympijská šampionka Zuzana Maděrová (22) byla v sobotu unesená z toho, kolik českých příznivců křičelo v cíli Světového poháru ve Špindlu. Potěšila je druhým místem!
Nová snowboardová královna zaváhala jen ve finále, kde ji po škobrtnutí předjela Japonka Mikiová. „Cítím se krásně, i když to není zlato,“ tetelila se do kamer ČT. Její úspěch ovšem přišel ve stínu hororu.
Odsunuli operaci
Nedaleko závodní trati se totiž v týdnu zle zranila bulharská hvězdička Malena Zamfirovová (16), do níž vletěl neukázněný lyžař. Jak Blesk informoval, talentovaná závodnice musela být vrtulníkem transportována do nemocnice v Hradci Králové.
„Má nadvakrát zlomenou stehenní kost, frakturu pánve a zlomenou ramenní lopatku. Navíc bojovala s otokem plic,“ referují bulharská média. Malena byla následně převezena do Štýrského Hradce na specializovanou kliniku, kde se měla podrobit dalším operacím.
Jenže v Rakousku se zjistilo, že její zdravotní stav to neumožňuje! Nový termín má teď Bulharka v pondělí. „Maleno, moc nám tu chybíš!“ vzkázal jí na dálku její bratr Tervel, který ve Špindlu taktéž závodil na prkně.