Oktagon zazdil uzbeckého šampiona: Odstavili Muradova!
Vybojoval si titulový zápas, vedení Oktagonu ho však poslalo do autu. Kontroverzní bojovník Mach Muradov (36) byl nelítostně odstaven a hodně se zlobí.
Když totiž Oktagon na sobotním turnaji v Hamburku odtajnil bitvu o trůn střední váhy, jméno Muradova coby prozatímního šampiona v něm překvapivě chybělo. Místo něj se pobijí Engizek s Jotkem.
„Vůbec jsem o tom nevěděl. Na co mi tedy dočasný pás je, proč jsem o něj zápasil? Přitom jsem byl připraven bojovat s nimi oběma. Kdykoliv a kdekoliv,“ hněval se Mach.
Témata: blesksport, oktagon, Oktagon MMA, Hamburk, Machmud Muradov