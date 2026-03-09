Oktagon zazdil uzbeckého šampiona: Odstavili Muradova!

Oktagon zazdil uzbeckého šampiona

Vybojoval si titulový zápas, vedení Oktagonu ho však poslalo do autu. Kontroverzní bojovník Mach Muradov (36) byl nelítostně odstaven a hodně se zlobí.

Když totiž Oktagon na sobotním turnaji v Hamburku odtajnil bitvu o trůn střední váhy, jméno Muradova coby prozatímního šampiona v něm překvapivě chybělo. Místo něj se pobijí Engizek s Jotkem.

„Vůbec jsem o tom nevěděl. Na co mi tedy dočasný pás je, proč jsem o něj zápasil? Přitom jsem byl připraven bojovat s nimi oběma. Kdykoliv a kdekoliv,“ hněval se Mach.

Makhmud Muradov během rozhovoru
Makhmud Muradov během rozhovoru

 

 

