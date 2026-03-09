Láska Sáblíkové Nikča: Tímhle to nekončí. Co s ní teď bude?
Sama tvrdí, že nic ji nenaplňuje tak jako rychlobruslení. Zůstane tedy Martina Sáblíková u oválů jako trenérka? Otázka, které se legenda zatím úspěšně vyhýbá.
V sobotu nastoupila legenda české sportovní scény Martina Sáblíková ke své derniéře. A zrežírovala si ji naprosto po svém. Už při nástupu ji zcela pohltily emoce. Zazněl výstřel a česká ikona se rozjela k posledním třem kilometrům své závodní kariéry. V závěrečném kole nechala soupeřku poodjet, začala mávat tribunám a naplno si užívala mohutný aplaus. Ten v tu chvíli patřil jen a jen jí. Dokonalou tečkou za celou kariérou se tak staly ovace vstoje od zaplněné nizozemské haly a dojemný potlesk pro několikanásobnou mistryni světa a trojnásobnou olympijskou šampionku. Co teď plánuje?
„Potřebuji chvíli klid na to, být sama se sebou, se svými myšlenkami,“ odmítá Sáblíková dělat nějaké radikální rozhodnutí. Že by jí ale koučování šlo, si myslí i její trenér Novák. A životní láska Martiny, rychlobruslařská parťačka Nikola Zdráhalová (29), po rozlučce leccos naznačila, když na sociální sítě ke společné fotce vyťukala: „Tímhle to nekončí!“ Načež jí Sáblíková mezi záplavou srdíček odpověděla: „Začíná něco nového!“ Bude snad cepovat svou partnerku?!