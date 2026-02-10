Šílené problémy rodiny Salákových: Terorizuje je bezdomovec!
Mají nádhernou vilu v lukrativní pražské čtvrti Divoká Šárka. Jenže idylku rodině hokejového brankáře Alexandera Saláka ničí bezdomovec. Roky se ho snaží s pomocí úřadů z lokality dostat. Míša teď marný boj a související potíže popsala na svém instagramu.
Celá situace dohání šestinásobnou matku Míšu Salákovou k nepříčetnosti. Ve své veřejné zpovědi z rubriky „co mě s*re“ si nebrala servítky a popsala dlouhodobé peklo, kterému její rodina čelí. „Nechápu de**litu některých lidí. Tři roky se Saša přes úřady snažil vyhnat jednoho bezdomovce, co se tu usídlil na jedné zahradě. Dělal bordel, pálil bordel, jezdili sem policajti, podařilo se, pozemek města vyklidil...,“ vykládala. Bohužel pro Salákovi to byla pouze dílčí výhra.
Klid neměl dlouhého trvání. Do celé záležitosti hodili vidle sousedi. „Oddychli jsme si... akorát ... sousedi mu povolili, ať se přestěhuje na zahradu vedle nich (jasně, proč nerozjet ten bordel o pár zahrad vedle). Pozemek je taky města. Nelegálně, pálí tu bordel, jezdí smradlavej s dětma v autobuse,“ vyjmenovávala problémy, kterým denně musí čelit celá rodina.
„Je mi líto lidí bez domova, je mi jasný, že začít žít normálně je těžký. Ale tohle není rozhodně důstojný. Kromě bordelu mi nedělá dobře, že se pohybuje tam, kde se pohybují naše děti a taky děti z údolí,“ zdůrazňuje Míša snahu ochránit potomky. Příspěvek doplnila fotkou na níž zachytila, jak z místa za zahradou stoupá šedý dým.
„Jasně, k sousedům naproti no comment, ale co s ním. Znovu trávit hodiny po úřadech? Dát mu pár tisíc s tím, že se už nikdy nesmí vrátit? Nebo co třeba sousedi, když jsou tak hodní, proč si ho nevezmou rovnou domů? Barák mají dost velkej. Jo a ani jim nevadí, že jim *emotikona výkalu* za plotem, kde si pěstujou rajčata... Dobrou chuť,“ dodala na závěr ironicky. Snad její drsný vzkaz konečně sousedům otevře oči.