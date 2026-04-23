Dukla urvala první výhru v bitvě o extraligu: Zastánkyně Inna
Dlouhé čtyři roky trvala šňůra úspěchů extraligových týmů v baráži nad vítězem I. ligy.
Úterní vítězství Litvínova v Jihlavě (5:1) bylo už 17. výhrou v řadě pro zachraňující se mančaft. Až ve středu černou sérii konečně zastavila Dukla (4:2), je to však jen slabá náplast na vedení »Chezy« v sérii 3:1. Ukončit letošní prolínačku můžou svěřenci Roberta Reichela v sobotu!
„Nemůžu si pomoct, ale baráž mi přijde trochu nesmyslná. Podmínky nejsou pro oba týmy rovnocenné, tím pádem mi to nepřipadá jako fair play,“ konstatovala ještě před čtvrtým duelem Inna Puhajková (40), sporťačka a bývalá partnerka Jaromíra Jágra (54).
