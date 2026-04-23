Málem zbořil sudího a dnes: Bořil jde pro trest
Slavia výlev kapitána Jana Bořila (35) v Hradci směrem k rozhodčímu už ohodnotila pokutou 200 tisíc korun a 50 hodinami prospěšných prací pro klub. Další bič drží v ruce fotbalová disciplinárka.
Do sídla LFA v Libni má Bořil na dnešek pozvánku, stejně tak ale lze poslat jen písemné vyjádření k tomu, proč na sudího Černého vyjel a sliboval mu »Počkej uvnitř!«
Což může komise vyhodnotit jako vyhrožování se širokým spektrem postihů od čtyř týdnů až po 9 měsíců stop! Vrátí se ještě v této sezoně Bořil do hry? V kapse má jedinou výhodu. Už nebude brán jako recidivista, jelikož od jeho legendární rvačky, kdy držel kapitána Sparty Krejčího pod krkem, uplynuly více než dva roky (došlo k ní v září 2023).