Kristýna Plíšková šije do Vondroušové kvůli dopingu: Proč ty výmluvy?!
V prosinci loňského roku odmítla wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová (26) podstoupit dopingovou přepadovku, načež jí hrozí až čtyřletý distanc. Omlouvá to šokem z návštěvy komisařky. S tím ale kategoricky nesouhlasí kolegyně z branže Kristýna Plíšková (34).
„Strach mi zastřel úsudek. Bylo pro mě stresující, že tam stojí někdo neznámý, kdo chce ke mně do obýváku a neukazuje mi žádné pověření,“ vysvětlila Vondroušová, která však německé dopingové komisařce otevřela pozdě večer dveře od bytu a podškrábla jí jakýsi dokument.
To je přesně to, co Kristýně Plíškové hlava nebere! „Pravidla jsou jasně daná. Všichni víme, že mohou přijít v jakoukoli hodinu. Celé je to hodně nešťastné a Markétě to může velmi pokazit kariéru,“ podivovala se v podcastu Rakety bývalá česká tenistka. „Vůbec nechápu, proč Markéta otevřela, když se bála. To se trochu tluče! Když je to takhle večer a není to tvoje nahlášená hodina, můžeš i dělat, že spíš, nebo že nejsi doma. Tohle za mě trošku nesedí,“ nešetřila kritikou Plíšková.
„Je opravdu možné, že jí napaří co největší pálku. Chtějí udělit exemplární trest, protože nepodrobit se testu je průšvih,“ dodal Michal Hrdlička, manžel jejího dvojčete Karolíny.
Srovnání s Kvitovou
„Je normální, aby dopingoví kontroloři večer seděli hráčkám v obýváku a čekali, až se vyčůráme?“ táže se řečnicky »Maky« s odvoláním na incident, kdy roku 2016 byla ve vlastním bytě Petra Kvitová (36) přepadená cizím mužem. „Možná to Markétě někdo poradil, aby se to nějak zachránilo, ale to je za mě něco jiného, ještě ve chvíli, kdy ty dveře sama otevřela,“ uzavřela nechápavě Plíšková.