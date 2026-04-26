Trumpovi dohodil Melanii, teď tlačí na FIFA: Vyhoďte Írán!
Kam až se můžete dostat, když Donaldu Trumpovi (79) dohodíte mladou šťabajznu Melanii (55)... Italský imigrant a modelingový magnát Paolo Zampolli (56) teď z postu zvláštního zmocněnce amerického prezidenta tlačí na to, aby Írán vykopli z blížícího se fotbalového MS!
„Mohu potvrdit, že jsem to šéfovi FIFA Infantinovi navrhl. Nahradit by ho měla Itálie, jakožto čtyřnásobný vítěz by si to zasloužila,“ hlásá nestydatě rodák z Milána.
Trump už dřív prohlásil, že íránská výprava by do USA neměla jezdit: „Aby se tu nemusela bát o holý život!“ Poslední slovo má ale FIFA, která prý s islámskou zemí dál počítá.
