Jágrova Dominika si vyhlédla pohádkový dům na vodě: Jardo, tady by se žilo!
Jůůů, tady by se prohřívaly kosti! Hokejový rytíř Jaromír Jágr (54) vzal lásku Dominiku do Benátek Ameriky a ta byla paf.
Fort Lauderdale je floridská čtvrť miliardářů doslova postavená na vodě! Tady by chtěl žít každý. I půvabná Domča by se nenechala dvakrát přemlouvat. Aby jo! Vždyť tady kotví tisíce jachet, jsou zde stovky kilometrů vodních kanálů a taky jeden bazén olympijských rozměrů – vůbec první takový na Floridě. Otevřeli ho v roce 1928 a jmenuje se Casino Pool.
„Praha má svoje kouzlo, ale na tohle bych si taky zvykla,“ mrkala okouzlující brunetka, kterou její drahý na chodníku blejsknul. Nejvíc ji zaujal noblesní dům moderního vzhledu. „Domeček na vodě by mi taky nevadil,“ chichotala se. Na rovinu. Komu by vadil?
Vrávoral v hořčici
Staromódního »Džegra« si podle aktuálních trendů obléká jeho milovaná Dominika. „Na tyhle barvy, jak si mi koupila, nejsem zvyklý,“ zavrávoral Jarda v dobrém rozpoložení. Pozvolna se stává z hokejisty ifluencerem. „V této žluté jsem jako Brazilec,“ vtipkoval. Domča ho hned »zpražila «, že jde o barvu hořčicovou. „Jo? Ale kremžská,“ rozesmál svoji krasavici Jágr.