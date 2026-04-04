Jágr zpátky v Americe: Pobavil rituálem, který drží 35 let!
Obrovský kus své kariéry strávil v zámoří a i teď se tam s láskou vrací. Jaromír Jágr (54) si momentálně užívá USA spolu se svou partnerkou Dominikou Branišovou (31) a společně si dopřávají jeden sportovní zážitek za druhým. Fanouškům teď legendární „osmašedesátka“ ukázala, jaký rituál si v den hokejového zápasu drží už dlouhé dekády.
Je to jen pár dní, co Jágr v Miami držel palce Jiřímu Lehečkovi v jeho velkém finále proti Janniku Sinnerovi. Přestože krajanovi štěstí nepřinesl, na dlouhý smutek není čas. Při návštěvě USA totiž hokejový král rozhodně nemohl vynechat ani zápas své milované NHL. A právě při té příležitosti si dopřál i svou oblíbenou sladkou neřest.
„Lásko, co to máš?“ ptala se ho partnerka na videu, které zveřejnili na sociálních sítích. „Chocolate chip. Já jsem si ho vždycky dával před zápasem,“ vysvětloval Jágr s kouskem sušenky v ruce. „To už asi nebude forma na NHL,“ rýpla si se smíchem Dominika. „Nikdy nevíš,“ kontroval s úsměvem slavný útočník, který kromě fanoušků rozesmáli sám sebe.
„Zjistil jsem, že až na jednu maličkost dělám v den, kdy je zápas, už 35 let všechno stejně. A ta maličkost je, že už nehraji,“ dodala pobaveně hokejová legenda.