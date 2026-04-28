Pardubičtí jsou u vytržení z Červenky: Náš superhrdina!
Je mu 40 let, ale marně ho stíhají i o dvě generace mladší hokejisté! Roman Červenka, jenž jasně vyhrál bodování základní části, vládne i v play off – nasbíral už 23 bodů za 12 gólů a 11 asistencí.
Hlavně díky němu jsou tak Pardubice jediný krůček od titulu (šesté finále v Třinci se hraje v úterý od 17:00, Oneplay Sport 2). „Červus mi přijde dokonce ještě rychlejší než loni. Což nechápu, jak je možné!“ chechtá se habán z Dynama Jáchym Kondelík (26), který Červenku dobře poznal na zlatém MS v Praze 2024.
Teď je prý ale veterán ještě o úroveň dál. „Je nemožné, aby někdo hrál tak jako on. Co z něj bude za rok?! On je superhrdina, něco jako Hulk!“ přirovnal ho k »zelené komiksové bestii«.