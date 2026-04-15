Pardubice - Sparta 1:0. Dynamo je opět ve finále! O postupu rozhodl Mandát

Pardubičtí hokejisté slaví postup do finále
Brankář Sparty Jakub Kovář vyráží střelu Romana Červenky z Pardubic
Brankář Pardubic Roman Will zasahuje proti šanci Sparty
Rozhodčí Antonín Jeřábek neuznal gól Romana Červenky po přezkumu videozáznamu proti Spartě
Pardubický Jan Mandát slaví gól proti Třinci
Pardubický Vladimír Sobotka v šanci proti Spartě
Pardubický Tomáš Vondráček a sparťanský Aaron Irving
Pardubický Roman Červenka proti Spartě
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Hotovo, dohráno, Pardubice to urvaly a vyhlíží extraligové finále s Třincem! Epická a národem očekávaná sedmá bitva Dynama se Spartou skončila výhrou domácích 1:0. Rozhodující gól padl už v první třetině a měl jej na svědomí útočník Jan Mandát. Férový duel se skvělou kulisou přinesl oslavu tvrdé dřiny a silných nervů. Výjimečně vyšponovaná série pohltila hokejové obecenstvo po celé zemi a nakonec platilo, že Pardubice vyhrály všechny liché duely. První, třetí, pátý, sedmý… Program play off ZDE>>>

Trauma porážek v Game 7 pro Pardubice skončilo sladkým postupem. Radost z výsledku sklízí i v Karlových Varech, které díky sparťanskému konci obdrží bronzové medaile. A v sobotu se jde znovu do akce, začíná svár o Masarykův pohár.

 Z pardubické sestavy na posledních chvíli zmizel Peter Čerešňák. Rozdílový bek to zkusil na rozbruslení, ale zranění mu nedovolilo vstup do zápasu. Kouč Filip Pešán se včera po obědě zřejmě stavil v místní Explosii a do obvyklých formací hodil výbušninu. Ta rozmetala zavedená spojení horních trojicí, pouze Romana Červenku ponechal s Vladimírem Sobotkou ve třetím útoku. Šok? Ne. Kouč musel něco změnit. A vzal to z gruntu.

Začátek? Žádné mazlení! Neuběhlo ani třicet sekund a Michael Špaček od modré z první výtečně vypálil a Roman Will se musel pořádně roztáhnout, aby puk vyškrábl na pravou tyčku. Sparta vletěla do zápasu s energií, s jakou končila šestý duel v Praze, dobře napadala a lačnila po kotouči. Když se domácí rozdýchali a rozjezdili, přišel jejich úder.

Druhý gól neplatil kvůli Červenkově hře vysokou holí

Dravec Jan Mandát zásadním způsobem za bránou otravoval Jakuba Krejčíka, tomu nevyšlo obvyklý vjezd k ose hřiště, pardubický útočník jej dovoleným způsobem donutil ztratit puk, kterého se zmocnil Jakub Lauko. Potáhl jej a vrátil za sebe Mandátovi, který i díky Špačkově přihlížení otevřel skóre. Akce prakticky z ničeho, ale o to sladší pro Dynamo.

Další nával euforie u většiny osazenstva pardubické arény se dostavil v 31. minutě, kdy Jan Košťálek z dálky přes houštinu těl pěkně trefil volné místo v Kovářově postoji. Vedení 2:0 v takové bitvě? Velká věc… Jenže!

Šrumec na sparťanské střídačce dával najevo, že kouči zvažují trenérskou výzvu. Její podání trvalo, ale sudí Jeřábek s Ondráčkem byli benevolentní a na finální verdikt trenérů počkali. Challenge byla podána, a sice za hru vysokou holí Romana Červenky během útočné akce. Ano, pravidla to umožňují. Pokud vstřelenému gólu v útočném pásmu předcházel prohřešek proti pravidlům, jenž nebyl odpískán (hra vysokou holí, přihrávka rukou, puk mimo hru), může situaci reklamovat. Přitom stačilo, kdyby Devin Shore, jenž byl v inkriminovaném souboji s Červenkou, získal puk do své moci, pak by trenérská výzva nebyla možná. Ale potom by asi nepadl ani gól…

Arbitři po pár minutách přezkumu gól odvolali – Červenka odehrál kotouč nad úrovní ramen, stav se vrátil na 1:0 a o půl minuty zpět. Pro Spartu velký impuls, jenž byl znásoben první přesilovkou kvůli šesti hráčům Dynama na ledě ke konci druhé třetiny. A pozor, po vyhození kotouče Tomášem Dvořákem se Sparta dostala k dvacetisekundové převaze o dva hráče. Další nefaul, ovšem trest, přišel v čase 40:24. Pro Dynamo kritická chvíle, vyrovnávací hrozbu však příkladným nasazením odvrátila.

Pražané se přesto a logicky dostali do větších obrátek, dobývali Willovo území a domácí se usilovně bránili, skvělou práci z útočníků odváděl hlavně Jáchym Kondelík. Dopředu se vydávali jen ojediněle. Přesto v 50. minutě při výpadu po pravém křídle Kelemen napálil kotouč do tyčky, po něm měl dobrou šanci i Roman Červenka.

Hosté odvolali v čase 57:15 Kováře z branky, ale Dynamo si v bránění vedení vedlo fantasticky.

