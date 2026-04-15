Pardubice - Sparta 1:0. Dynamo je opět ve finále! O postupu rozhodl Mandát
Hotovo, dohráno, Pardubice to urvaly a vyhlíží extraligové finále s Třincem! Epická a národem očekávaná sedmá bitva Dynama se Spartou skončila výhrou domácích 1:0. Rozhodující gól padl už v první třetině a měl jej na svědomí útočník Jan Mandát. Férový duel se skvělou kulisou přinesl oslavu tvrdé dřiny a silných nervů. Výjimečně vyšponovaná série pohltila hokejové obecenstvo po celé zemi a nakonec platilo, že Pardubice vyhrály všechny liché duely. První, třetí, pátý, sedmý… Program play off ZDE>>>
Trauma porážek v Game 7 pro Pardubice skončilo sladkým postupem. Radost z výsledku sklízí i v Karlových Varech, které díky sparťanskému konci obdrží bronzové medaile. A v sobotu se jde znovu do akce, začíná svár o Masarykův pohár.
Z pardubické sestavy na posledních chvíli zmizel Peter Čerešňák. Rozdílový bek to zkusil na rozbruslení, ale zranění mu nedovolilo vstup do zápasu. Kouč Filip Pešán se včera po obědě zřejmě stavil v místní Explosii a do obvyklých formací hodil výbušninu. Ta rozmetala zavedená spojení horních trojicí, pouze Romana Červenku ponechal s Vladimírem Sobotkou ve třetím útoku. Šok? Ne. Kouč musel něco změnit. A vzal to z gruntu.
Začátek? Žádné mazlení! Neuběhlo ani třicet sekund a Michael Špaček od modré z první výtečně vypálil a Roman Will se musel pořádně roztáhnout, aby puk vyškrábl na pravou tyčku. Sparta vletěla do zápasu s energií, s jakou končila šestý duel v Praze, dobře napadala a lačnila po kotouči. Když se domácí rozdýchali a rozjezdili, přišel jejich úder.
Druhý gól neplatil kvůli Červenkově hře vysokou holí
Dravec Jan Mandát zásadním způsobem za bránou otravoval Jakuba Krejčíka, tomu nevyšlo obvyklý vjezd k ose hřiště, pardubický útočník jej dovoleným způsobem donutil ztratit puk, kterého se zmocnil Jakub Lauko. Potáhl jej a vrátil za sebe Mandátovi, který i díky Špačkově přihlížení otevřel skóre. Akce prakticky z ničeho, ale o to sladší pro Dynamo.
Další nával euforie u většiny osazenstva pardubické arény se dostavil v 31. minutě, kdy Jan Košťálek z dálky přes houštinu těl pěkně trefil volné místo v Kovářově postoji. Vedení 2:0 v takové bitvě? Velká věc… Jenže!
Šrumec na sparťanské střídačce dával najevo, že kouči zvažují trenérskou výzvu. Její podání trvalo, ale sudí Jeřábek s Ondráčkem byli benevolentní a na finální verdikt trenérů počkali. Challenge byla podána, a sice za hru vysokou holí Romana Červenky během útočné akce. Ano, pravidla to umožňují. Pokud vstřelenému gólu v útočném pásmu předcházel prohřešek proti pravidlům, jenž nebyl odpískán (hra vysokou holí, přihrávka rukou, puk mimo hru), může situaci reklamovat. Přitom stačilo, kdyby Devin Shore, jenž byl v inkriminovaném souboji s Červenkou, získal puk do své moci, pak by trenérská výzva nebyla možná. Ale potom by asi nepadl ani gól…
Arbitři po pár minutách přezkumu gól odvolali – Červenka odehrál kotouč nad úrovní ramen, stav se vrátil na 1:0 a o půl minuty zpět. Pro Spartu velký impuls, jenž byl znásoben první přesilovkou kvůli šesti hráčům Dynama na ledě ke konci druhé třetiny. A pozor, po vyhození kotouče Tomášem Dvořákem se Sparta dostala k dvacetisekundové převaze o dva hráče. Další nefaul, ovšem trest, přišel v čase 40:24. Pro Dynamo kritická chvíle, vyrovnávací hrozbu však příkladným nasazením odvrátila.
Pražané se přesto a logicky dostali do větších obrátek, dobývali Willovo území a domácí se usilovně bránili, skvělou práci z útočníků odváděl hlavně Jáchym Kondelík. Dopředu se vydávali jen ojediněle. Přesto v 50. minutě při výpadu po pravém křídle Kelemen napálil kotouč do tyčky, po něm měl dobrou šanci i Roman Červenka.
Hosté odvolali v čase 57:15 Kováře z branky, ale Dynamo si v bránění vedení vedlo fantasticky.