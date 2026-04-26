Pardubice - Třinec 2:1. Dynamo krok od zlata, bitvu rozhodl v čase 58:44 Sedlák
V obrovskou bitvu se proměnil pátý finálový extraligový duel mezi hokejisty Pardubic a Třince, jenž skončil triumfem Dynama 2:1. Východočechy dělí od Masarykova poháru jediná výhra. Klíčovým mužem se stal Lukáš Sedlák, jenž rozhodl 76 sekund před koncem třetí třetiny, když u brankoviště zvedl puk nad bezmocného, ale v utkání vynikajícího Ondřeje Kacetla. Do Třince tak z klubu povezou vytisknutá mistrovská trička, vyrobí šampionské čepice, nakoupí doutníky. Ale pozor, hotovo není.
Pamatujete, jak to bylo předloni? Ve finále Pardubice se stejným sokem vyhrály rovněž pátý zápas série za stavu 2:2, aby se po následné porážce ve Slezsku vrátily domů na Game 7. A v něm padly v prodloužení.
Když to v minulé sérii se Spartou přestalo v ofenzivě šlapat, kouč Filip Pešán vsadil na rozdělení „dvojčat“ Červenky a Sedláka. Otázka po návratu z Třince zněla, zda učiní totéž. A ne, vzal to jinudy. Tím, že k elitnímu duu vytáhl z třetí formace Jakuba Lauka a zároveň zařadil Jana Mandáta níž s cílem probudit Sobotkovu řadu.
Z rezervoáru náhradníků trenér sáhl pro bruslivého bojovníka Huntera Fejese. Což se od první chvíle ukázalo jako dobrý tah, protože tenhle lovec mohl v prvním dějství hned dvakrát skórovat. Zvlášť neproměněná tutovka dvě sekundy před koncem 20. minuty jej musela mrzet.
Na první přestávku Dynamo vyrazilo s vedením 1:0, o které se postaral ve 3. minutě Jáchym Kondelík během první části čtyřminutové přesilovky (krvavý faul Hudáčka na Kauta) ze zdánlivě jednoduché pozice. Asistenti? To už ani vtipné není: Roman Červenka a Lukáš Sedlák.
Červenkova ukázková směna
Oceláři si museli gratulovat, že prohrávají jenom o gól, gratulovat si však nemohli za předvedenou ofenzivní produkci. Prakticky neexistovala. Ale to hlavně přičiněním dlouhého oslabení a hlavně ochotou domácích hráčů, kteří pracovali tvrdě, neústupně, správně agresivně. A to například i Roman Červenka.
Během jednoho střídání si tělem přísně odstavil Miloše Romana, chvíli na to složil k zemi Martina Růžičku, aby na konci shiftu u střídačky dohrál Patrika Hrehorčáka. A pokud tohle předvádí ikona týmu, jeho spoluhráči by se museli propadnout hanbou, kdyby jej nenásledovali.
Dynamo mohlo ve druhé třetině vystoupat na vyšší brankový rozdíl a k větší kontrole nad bitvou, ovšem to by proti sobě nesměli mít v brance Ondřeje Kacetla, jenž dal nejednou vzpomenout na své nejslavnější chvíle v play off. Do stoprocentní tutovky si v 27. minutě najel Jan Mandát, jenže Kacetl nasadil proti výstavní lapačku.
Záhy poté v přesilovce gólman výtečně levým betonem naštval Sedláka, jenž zasouval kotouč blafákem za čáru. A pak Červenka v pokleku neobvykle netrefil odkrytou klec. Zrovna on… Kacetl opět fungoval jako zeď a dával kumpánům šanci zůstávat v zápase. Díky ní mohl do průběžné plichty poslat duel Libor Hudáček, jenž z křídla těsně minul, to běžela 35. minuta. Dvě minuty na to při tlaku hostů v předbrankovém prostoru puk trefil tyčku.
Diskutabilní moment v 51. minutě
Jisté pořád nebylo nic. Být lepší, aktivnější, mít řadu skvělých šancí a vést jenom o gól, to není pozice k popukání. Spíš zavádějící. Není jednoduché mít v hlavě, že na skvělé šance vedete, jenže potřebný benefit to nepřináší. Třinec dobře věděl, co by mohlo přinést vyrovnání. Jedna dobrá střela nebo i špinavý upracovaný gól.
A pak to přišlo! Ve 44. minutě Nestrašilova trojka s bratry Kovařčíky za pomoci Galvasova tvrdého bloku Kondelíka vyťukala dezorientovanou pětici domácích a Andrej Nestrašil srovnal na 1:1.
V 51. minutě přišel diskutabilní moment, po němž se hosté marně dožadovali průzkumu u videa po zákroku Mandáta na Mariana Adámka u hrazení. Tady to zavánělo faulem kolenem. Východočeši si mohli vyřídit vítězství v dalších dvou slepených přesilovkách, během nichž hráli 10 sekund v pěti proti třem, jenže hosté vše vyřešili, jak si představovali. Vyblokovali, vylehali. Tady se hrálo o pohár!
Když už se zdálo, že zápas půjde do prodloužení, obléhání třinecké klece ukončil gólovou střelou v čase 58:44 kapitán Pardubic Sedlák. Hosté ještě přemýšleli o trenérské výzvě, ale vzdali se jí.