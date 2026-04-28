Problém pro Dostála: Budu mít těžké se kvalifikovat na LOH. V čem je problém?
Může to být velká nepříjemnost. Rychlostním kanoistům začíná příští týden v Szegedu olympijská kvalifikace podle nových pravidel, které z pohledu kajakáře Josefa Dostála vnáší do boje nevýhodné prvky. „Budu mít velice těžké se nominovat na olympiádu,“ říká.
V soukromí je to pro něj pohoda. Josef Dostál se na tiskovce před sezonou posadil vedle své snoubenky Anežky Paloudové a na klín si vzal svého téměř desetiměsíčního synka Jonatána, který se hodně zajímal o mikrofon a během rozhovoru s novináři se staral o zábavu.
„Jonatánek se moc unavit nedá. Jediné, co se s Jonatánkem dá unavit, jsou rodiče. Ale jak má spoustu energie, tak ji i vrací, a to je neuvěřitelné,“ usmíval se Dostál s tím, že s Paloudovou už mají termín svatby. „Říkali jsme si s Anežkou, že by s tím chtělo něco udělat. Už jsme se domluvili, že se vezmeme. Schválila to Anežka, když jsem jí požádal o ruku. Vybrali jsme termín, máme místo i prstýnky.“
V závodech o olympijskou kvalifikaci je to pro Dostála jiná. Mezinárodní federace ICF zásadně změnila kvalifikační pravidla. O Hry se nebude bojovat na MS v předolympijském roce jako dosud, místo toho musí závodníci dva roky jezdit po světě a sbírat body do žebříčku.
A je tu ještě výraznější problém. Body se poněkud nelogicky počítají i z neolympijských disciplín, což je pro Dostála nepříjemné ve chvíli, kdy má postup jistý jen pětice nejlepších. V diskuzích o změnách k tomu paradoxně přispělo i vyjednávání českého týmu.
Co se nelíbí Dostálovu trenérovi?
„Žebříček byl původně u všech disciplín a posádek dohromady. Čeští trenéři se zasadili o jeho změnu, já budu mít velice těžké se nominovat na olympiádu. Česká republika preferuje čtyřkajak na úkor menších posádek,“ řekl Dostál. „Tenhle žebříček je asi trošku spravedlivější, než co vymysleli předtím. Na druhou stranu, radost z toho nemám.“
Singlkajakáři mají na olympiádě jedinou disciplínu – závod na 1000 metrů. Šanci dostat se mezi nejlepší pětku žebříčku mají ale jednotlivé státy i díky bodům z neolympijských disciplín na 200, 500 metrů a dokonce i na 5000 metrů. To je výrazně odlišná disciplína, v níž se dokonce závodí na Světových hrách neolympijských sportů.
Na maratonské trati v posledních letech dominuje dánský kajakář Mads Brandt Pedersen, trojnásobný mistr světa v řadě. A kritéria jsou stanovená tak, že pokud Pedersen vybojuje pro svou zemi kvalifikační místo, na Hrách si pak kilometr zajede třeba Thorbjorn Rask, který byl na loňském MS ve finále poslední.
„Tohle je věc, která hodně závodníkům přijde nefér. Pak nezbyde místo pro ostatní závodníky,“ říká Dostálův trenér Pavel Davídek. „Ale já v tom vidím i výhodu, kterou je Pepova pětistovka. V loňském roce získal titul mistra světa na pět set metrů. Má to svoje plusy i minusy.“
Neolympijská pětistovka paradoxně může Dostálovi pomoct na olympiádu se probojovat. Během dvouleté periody se bude každému počítat osm výsledků z pěti závodů. Jako záložní možnost je ještě dodatečná kvalifikace, která proběhne na jaře olympijského roku.
„Byl jsem už na čtyřech olympiádách. Podařilo se mi ji i vyhrát. Budu se připravovat na to, abych vyhrál i další. Otázka je, jestli se tam kvůli tomuhle systému vůbec dostanu,“ povzdechl si Dostál.
Jeho životní priority se však narozením syna změnily.
„Zjistil jsem, že jsem třetí singl kajakář historie podle počtu medailí, titulů z mistrovství světa, olympiád. Pak jsem se podíval na toho malýho klučíka a říkal jsem si, že tohle mimino je mnohem víc,“ líčí Dostál.