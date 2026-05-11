Člen Tribuny Sever pro Blesk: Tvrdé jádro je stát ve státě! A na hřiště vběhli s agresivními Poláky
Když kdysi o sobě raubíř Řepka, Valach fotbalově vyučený v Ostravě, prohlásil: „Já jsem Sparta!“, vysloužil si posměch. Oni si pro změnu myslí, že jsou Slavia. Tribuna Sever.
Sídlí za bránou vlevo od hlavní tribuny. Fandí z plna hrdla, připravují si choreografie – někdy nápadité, jindy dětinské. Stylizují se do role srdcařů, kteří ale působí i problémy. V sobotu večer to přepískli.
„K něčemu podobnému to ke konci zápasu spělo,“ řekl Blesku přímý aktér. Nepatří mezi radikální jádro, které tvoří asi pět stovek členů z čtyřtisícového kotle, nevstoupil na hřiště. „Spíker říkal, ať jsou připraveni jen členové letky. To jsou ti blázni se světlicemi.“
Vytvořili si vlastní pravidla, desatero, co se při zápase smí. Kdo ho poruší, hrozí mu v útrobách stadionu nakládačka. „Přerostli Tvrdíka, jsou státem ve státě. S tichým souhlasem klubu měli k dispozici světlice, ale poslední dobou se stále více radikalizovali, i díky družbě s klubem Zaglebie Sosnowiec. Proto taky bylo v sobotu na hřišti tolik Poláků, kteří se jezdí jen poprat,“ popisoval přímý svědek.
Právě před těmito chuligány hráči Slavie po každém zápase teatrálně poklekávali, až v nich vypěstovali pocit nadřazenosti. Teď mají utrum. Konečně!