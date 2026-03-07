Slavia vs. Sparta v TV: Kde sledovat 316. derby živě?
Fotbalisté Slavie přivítají v Edenu svého rivala z Letné, pražskou Spartu. Poslední měření sil skončilo smírně 1:1. Jak dopadne v pořadí už 316. derby a jak se oba celky vypořádají s četnými absencemi v sestavě? Zápas začíná v neděli 8. března v 18:30. Kde sledovat Slavia vs. Sparta živě?
Vše o 316. derby pražských „S“
Datum: neděle 8. března 2026 od 18:30
Dějiště: Fortuna Aréna, Praha
Rozhodčí: Stanislav Volek
TV přenos: Oneplay Sport 1, Oneplay Sport, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat derby Slavia – Sparta v TV?
Přímý přenos 316. derby pražských „S“ vysílá Oneplay Sport 1. Tuto stanici si můžete v rámci O2 koupit nejlevněji v balíčku Extra Sport za 499 Kč měsíčně. Cena platí pro zákazníky O2. Utkání Slavia vs. Sparta začíná v neděli 8. března od 18:30.
Kde sledovat livestream derby Slavia – Sparta?
Stream z 316. derby bude vysílat sázková kancelář Betano, která má práva na vysílání zápasů Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je mít aktivní účet a pozitivní zůstatek na účtu.
Průběh zápasu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2
Sparta
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3
Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4
Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5
Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6
Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7
Hr. Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8
Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9
Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10
Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11
Bohemians
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12
Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13
Ml. Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14
Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15
Baník
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16
Dukla
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
Posledních 20 vzájemných zápasů Slavie a Sparty
|Datum
|Utkání
|5. 10. 2025
|Sparta - Slavia 1:1
|10. 5. 2025
|Slavia - Sparta 2:1
|8. 3. 2025
|Sparta - Slavia 2:0
|6. 10. 2024
|Slavia - Sparta 2:1
|11. 5. 2024
|Sparta - Slavia - 0:0
|3. 3. 2024
|Sparta - Slavia 0:0
|28. 2. 2024
|Slavia - Sparta 2:3 po prodloužení
|24. 9. 2023
|Slavia - Sparta 1:1
|13. 5. 2023
|Sparta - Slavia 3:2
|3. 5. 2023
|Sparta - Slavia 0:2
|15. 4. 2023
|Sparta - Slavia 3:3
|23. 10. 2022
|Slavia - Sparta 4:0
|15. 5. 2022
|Slavia - Sparta 1:2
|6. 3. 2022
|Slavia - Sparta 2:0
|9. 2. 2022
|Slavia - Sparta 0:2
|3. 10. 2021
|Sparta - Slavia 1:0
|5. 5. 2021
|Sparta - Slavia 0:3
|11. 4. 2021
|Slavia - Sparta 2:0
|6. 12. 2020
|Sparta - Slavia 0:3
|8. 7. 2020
|Slavia - Sparta 0:0