Slavia vs. Sparta v TV: Kde sledovat 316. derby živě?

Sparťanský wingbek Matěj Ryneš sprintuje za míčem
Sparťanský wingbek Matěj Ryneš sprintuje za míčemZdroj: Pavel Mazáč / Sport
V 316. derby pražských „S“ dojde k souboji střelců mezi Tomášem Chorým a Lukášem Haraslínem
Slávistický obránce David Zima měl k míči blíže než John Mercado ze Sparty
Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží prosadit mezi dvojicí protihráčů Christos Zafeiris a Štěpán Chaloupek
Vasil Kušej lituje neproměněné příležitosti v utkání na Spartě
Lukáš Haraslín ve druhém poločase rozpohyboval hru Sparty, ale ani on nepřispěl k výhře
Čtvrtý rozhodčí mezi Jindřichem Trpišovským a Brianem Priskem si toho z laviček také mnoho vyslechl
Byla to bitva
Otakar Plzák
Chance Liga
Fotbalisté Slavie přivítají v Edenu svého rivala z Letné, pražskou Spartu. Poslední měření sil skončilo smírně 1:1. Jak dopadne v pořadí už 316. derby a jak se oba celky vypořádají s četnými absencemi v sestavě? Zápas začíná v neděli 8. března v 18:30. Kde sledovat Slavia vs. Sparta živě?

Vše o 316. derby pražských „S“

Datum: neděle 8. března 2026 od 18:30

Dějiště: Fortuna Aréna, Praha

Rozhodčí: Stanislav Volek

TV přenos: Oneplay Sport 1, Oneplay Sport, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat derby Slavia – Sparta v TV?

Přímý přenos 316. derby pražských „S“ vysílá Oneplay Sport 1. Tuto stanici si můžete v rámci O2 koupit nejlevněji v balíčku Extra Sport za 499 Kč měsíčně. Cena platí pro zákazníky O2. Utkání Slavia vs. Sparta začíná v neděli 8. března od 18:30.

Kde sledovat livestream derby Slavia – Sparta?

Stream z 316. derby bude vysílat sázková kancelář Betano, která má práva na vysílání zápasů Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je mít aktivní účet a pozitivní zůstatek na účtu.

Průběh zápasu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia24177052:1858
2Sparta24156348:2551
3Jablonec24136531:2345
4Plzeň24126642:3142
5Liberec24107737:2437
6Olomouc24106824:2236
7Hr. Králové2497834:2934
8Karviná241021235:4032
9Zlín2487929:2931
10Teplice24681024:3026
11Bohemians24751220:3026
12Pardubice24681029:4126
13Ml. Boleslav24581132:4723
14Slovácko24571218:2922
15Baník24471318:3319
16Dukla24291314:3615
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Posledních 20 vzájemných zápasů Slavie a Sparty

DatumUtkání
5. 10. 2025Sparta - Slavia 1:1
10. 5. 2025Slavia - Sparta 2:1
8. 3. 2025Sparta - Slavia 2:0
6. 10. 2024Slavia - Sparta 2:1
11. 5. 2024Sparta - Slavia - 0:0
3. 3. 2024Sparta - Slavia 0:0
28. 2. 2024Slavia - Sparta 2:3 po prodloužení
24. 9. 2023Slavia - Sparta 1:1
13. 5. 2023Sparta - Slavia 3:2
3. 5. 2023Sparta - Slavia 0:2
15. 4. 2023Sparta - Slavia 3:3
23. 10. 2022Slavia - Sparta 4:0
15. 5. 2022Slavia - Sparta 1:2
6. 3. 2022Slavia - Sparta 2:0
9. 2. 2022Slavia - Sparta 0:2
3. 10. 2021Sparta - Slavia 1:0
5. 5. 2021Sparta - Slavia 0:3
11. 4. 2021Slavia - Sparta 2:0
6. 12. 2020Sparta - Slavia 0:3
8. 7. 2020Slavia - Sparta 0:0

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

