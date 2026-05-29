Radim Rulík se loučí s hokejovým nároďákem: Tři jeho přešlapy!
Sbalil si svých pět švestek a šel směr Kladno! Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík (60), který dovedl Česko k poháru pro mistry světa na domácím turnaji v roce 2024, skončil neslavně: Finové ho ve čtvrtfinále shodili z hrušky!
Kouč Rulík přišel nádeničit k národnímu mužstvu v červnu 2023 po podivném konci v Pardubicích a stříbru na juniorském šampionátu. Vystřídal Fina Jalonena a teď mu jeho krajané v Curychu symbolicky zamávali na rozloučenou: „Hyvästi! Sbohem!“
Čeští fanoušci předloni v Praze nosili Rulíka na ramenou v euforii ze zlatých oslav, k nimž však kouči výrazně pomohl přílet posil z NHL Pastrňáka, Nečase a Zachy.
Nechtěl se bavit
Jenže pak už zlatý kouč, který se učil od Ivana Hlinky (†54), nejtěžší hokejové řemeslo v zemi nezvládal. Na třech velkých turnajích v klíčových utkáních Česko padlo. Rulík až příliš protežoval šampiony z MS 2024 a moc se o tom nechtěl bavit.
„Nevešel se,“ odbyl otázky na absenci Klapky z Calgary či talentovaného Sikory z Třince. Jako by už chtěl co nejdřív zahájit letní přípravu s extraligovými Rytíři, kam se s celým štábem přesouvá. Takže trenére, děkujeme za zlato, ale už fakt odejděte!
Tři jeho přešlapy
Víra bez lesku
Rulík věřil ve zlatou partu – na ZOH bylo 18 šampionů z Prahy, na MS teď 10. Jenže ta i kvůli pardonům hvězd z NHL ztratila lesk!
Bobřík mlčení
Trenér ze staré školy komunikaci s fanoušky moc nemusí. Ale podivný – a opakovaný – »bobřík mlčení« byl naprosto zbytečný!
Neposkládal to
Během celého turnaje se mu nepovedlo správně poskládat útoky. Většina hráčů tak působila úplně bezprizorně, další cítili rovnou křivdu.