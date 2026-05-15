Nároďák vstupuje do MS s Dánskem bez důvěry bookmakerů: Nazdárci století překvapte!
Očekávání jsou nižší než kdy jindy. Kurzy stoupají. Tlak na hráče klesá. Alespoň tak mohou podceňovaní Češi jen se 2 hráči z NHL překvapit a vystoupit ze stínu. Napoví tomu už jejich úvodní, a zároveň pro vývoj turnaje stěžejní duel MS s Dánskem (pátek 20:20, ČT sport).
Kouč Radim Rulík (60) se při své derniéře u reprezentace, než zamíří na střídačku Kladna, musel vyrovnat s nekonečným seznamem omlouvajících se hráčů. Účast zamítly třeba hvězdy Pastrňák, Zacha, Vladař...
„Tolik omluvenek nepamatuju,“ povzdechl si Rulík. A tak se otevřely příležitosti jiným! Sázka na mládí Z nejlepší ligy světa se hlásí jen zkušený bek Hronek a nároďákem zatím neprověřený útočník Chmelař. Klapka z Calgary, který se sice také dožadoval pozornosti, dostal košem. Sází se na rychlost, herní odvahu a mládí!
„Musíme to ubruslit, led je obrovský. Roli bude hrát i správné rozhodování a vyvarování se zbytečných ztrát,“ pronesl hlavní trenér, jenž omladil průměrný věk týmu na 27,9 roku. Přitom si udržel v kádru na 9 mistrů světa z Prahy.
Bookmakeři i tak zůstávají skeptičtí, jelikož vypsali nejvyšší kurz za posledních deset let (16:1). Ukážou mladíci jako Galvas (20), Melovský (21), Alscher a Cibulka (oba 22), že se experti přepočítali?