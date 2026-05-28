Tajný plán Čechů na MS: Nedat Finům čuchnout, ale... Tohle musíte zlepšit!

Českým fanouškům, kteří nasávají atmosféru mistrovství světa přímo ve Švýcarsku nebo doma u obrazovek, zatím hokej v podání nároďáku moc nevoněl. Ale to se má před čtvrtfinále s Finskem (čtvrtek od 16:20 na ČT sport) změnit!
Hlavy vzhůru
Tým šéftrenéra Radima Rulíka (60) mohl mít nosánek nahoru, kdyby dotáhl nadějný boj se silnou Kanadou (2:3). Místo Finů by Češi narazili na schůdnější Lotyše. Hokejoví reprezentanti ale po přesunu z Fribourgu do Curychu vymýšleli taktiku na Finsko.
A protože hlavně bek Kempný i další během zápasů »šňupali« čpavek jako životabudič, Blesk radí: „Nedejte Finům čuchnout!“ Jenže Češi se okamžitě musí zlepšit snad ve všech statistkách, jinak jim zbude místo cenného kovu leda tak suché z nosu!
PŘESILOVKY: Horší jen Itálie!
Červenka a spol. dali jen dva góly, i když měli 16krát početní výhodu. Horší poměr využití než Češi (12,5 %) mají z celého turnaje pouze Italové (5,56 %).
OSLABENÍ: Taky slabota
Ani při přesilovkách soupeře se Rulíkovi hoši moc nevyznamenali. S úspěšností bránění 58,33 % jsou čtvrtí od konce. Před Rakouskem, Maďarskem a Německem.
STŘELBA: Není ranky, není branky!
S tím nejduležitějším – vstřelenými brankami – jsou Češi taktéž na štíru. Dali jich jen 19, což je jasně nejméně ze všech osmifinalistů. S tristní úspěšností střelby pod 10 %!
BRANKÁŘI: Chytit se za nos!
Gólmani by se měli taky chytit za nos! Kořenář je v šedém průměru a Pavlát s 2,76 góly na zápas a úspěšností zásahů 86,75 % je z dvaceti mužů, kteří pravidelně chytali, třetí nejhorší.
OBRÁNCI: Vás taky potřebujeme!
Bek Alscher (bilance 2+0) z farmy Floridy se už nemohl dívat na bídu útočníků, ale stejně čeští obránci nefigurují ani mezi 34 nejproduktivnějšími zadáky. Změňte to!
Blesk Sport
Fotbal