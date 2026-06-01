Hvězdné duo »Kiki« a »Maki« opět v písku: Společné díky!
Sbíraly úspěchy a zvyšovaly věhlas beachvolejbalu. Než přišel v roce 2015 rozchod! Kristýna »Kiki« Kolocová (38) a Markéta »Maki« Sluková (37) se o víkendu sešly v písku během turnaje v Ostravě.
Šlo o exhibici, v níž obě holky nastoupily proti sobě. Kristýna měla za parťáka herce a komika Jakuba Koháka (53), vítězem však byli Markéta a bývalý fotbalista Marek Jankulovski (49).
„Bylo znát, že kluci nejsou z volejbalový branže, ale i tak to bylo hezký sportování. Moc nás to bavilo,“ radovala se Sluková. „Říkej pravdu, neumějí to!“ vypálila Kolocová před oběma muži.
„Marek žadonil, abych ho nechal vyhrát. Nemohl by pak na ulici,“ vysvětlil Kohák, že se nesnažil, aby se legenda ostravského Baníku nemusela stydět.