Pecka! Mladičký objev jara Sochůrek je v konečné nominaci na MS: Leo, jedu taky!
A nečesky obří senzace! Študák třetího ročníku německo-anglické akademie Hugo Sochůrek (17) odletěl na MS do Ameriky a Mexika. Kouč Koubek ho podržel ve výběru vyvolených.
Středopolař s hlavou věčně nahoře a se zdravou drzostí teenagera se mu tam vešel, i když odkopal v áčku Sparty jen 522 minut a za nároďák poločas. Největší překvapení nominace Hugo trumfne Milana Albrechta z Ostravy, jenž putoval na světový festival MS 1970 (taky do Mexika) v devatenácti letech, leč nezahrál si tam ani minutu. Rodák z Tábora Sochůrek, jenž coby klučina zbožně vzhlížel k argentinské megahvězdě, může Messimu směle vzkázat: „Jedu taky, Leo!“
Nervózní? Trošku…
„Je pastva pro oči se na něj dívat. Má něco, co my ostatní nemáme,“ zapěl ódu na mládežníka kapitán reprezentace Ladislav Krejčí. Sochůrek se ve věku 17 let a 358 dní stal včera v duelu s Kosovem historicky nejmladším debutantem v reprezentaci. „Měl jsem tady rodiče a bráchu. Trochu nervózní jsem byl,“ usmál se Hugo. Plnoletost oslaví 7. června na kempu reprezentace v Dallasu.