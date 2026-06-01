Schumacherův bratr se oženil: Spor kvůli faceliftu ženicha!
Bývalý pilot formule 1 a bratr slavnějšího Michaela, Ralf Schumacher (50), do toho konečně praštil. Po jeho boku se nyní statusem manžela bude pyšnit Étienne Bousquet-Cassagne (36).
K veselce došlo necelé dva roky po jezdcově veřejném coming outu. Ralf byl sice v minulosti ženatý s Corou Schumacherovou, tento vztah ale skončil rozvodem už v roce 2015. Zatímco Ralfovo přiznání orientace vyvolalo mezi fanoušky i kolegy z motorsportu vlnu podpory, jeho exmanželka byla silně zklamaná z toho, jakým způsobem se o novince dozvěděla.
S Étiennem však začali tvořit stabilní pár, přestali se skrývat a brzy se běžně objevovali ve společnosti. Své „ano“ si řekli v sobotu 30. května na okázalé svatbě v luxusním letovisku Saint-Tropez, kde vlastní nemovitost.
Oba novomanželé se ve francouzském pobřežním městě ukázali v elegantních tmavě modrých oblecích se světle modrými kravatami. Zákulisní a lehce pikantní informací je fakt, že Étienne před samotným obřadem podstoupil facelift, a to i přes Ralfovy protesty.
Ve slavnostní den je doprovodili nejen jejich blízcí, ale také kamery zaznamenávající čtyřdílný dokument o jejich životě. Z pořadu, který o sobě původně pouze natáčeli, se stala regulérní show a svatba tak bude jejím romantickým závěrem. Dokument již běží ve vysílání a finální epizoda spatří světlo světa hned první červnový týden.