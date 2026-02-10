Radost v rodině motoristické legendy: Další svatba u Schumacherových!
Tohle tu ještě nebylo, klan Schumacherových zachvátila svatební horečka! Syn legendárního Michaela Mick (26) v posledních týdnech spokojeně vrká s novou portugalskou přítelkyní, ale to hlavní teprve přijde. Teď se ovšem chystají hned dvě veselky! Ženit se bude nejen synovec David (24), ale do svatebního se po padesátce chystá i bratr sedminásobného mistra světa, Ralf.
Ještě před pár lety se zdálo, že Ralf Schumacher své štěstí nenašel. Dlouho sice tvořil pár s manželkou Corou, se kterou má jediného syna, ale jejich manželství oficiálně skončilo rozvodem v roce 2015. Podle zákulisních informací to mezi nimi skřípalo ale už mnohem dříve.
O to větší šok přišel v roce 2024. Ralf se rozhodl jít s pravdou ven a celému světu přiznal: Miluji muže! Jeho coming out, kdy představil svého partnera Étienna (36), vyvolal bouřlivé reakce, ale především ukázal, že je bývalý závodník konečně šťastný. A nyní se rozhodli svou lásku zpečetit.
Podle informací německého deníku BILD to nebude jen tak ledajaká veselka, ale třídenní maraton luxusu a lásky. Vše by mělo vypuknout poslední květnový víkend. Plán je vskutku velkolepý. V pátek proběhne neformální setkání hostů, zlatým hřebem bude sobotní obřad a bujaré oslavy zakončí nedělní brunch. Jako kulisu pro svůj velký den si snoubenci nevybrali nic menšího než proslulé Saint-Tropez. Nejde přitom o náhodu. V tomto přístavu miliardářů společně žijí a pro Étienna je to rodné město.
I když jsou spolu už několik let, chemie mezi nimi rozhodně nevyprchala. Naopak. „Máme neuvěřitelnou harmonii a dokonale si rozumíme. Nikdy jsem si nemyslel, že by to mohlo být takhle úžasné. Nejlepší by bylo, kdyby to takhle zůstalo navždy,“ rozplýval se Ralf v nedávném rozhovoru pro RTL.
Jeho city nezůstávají bez odezvy. Étienne svému partnerovi vyznal lásku veřejně v dojemném narozeninovém vzkazu: „Každý den, každá minuta, kterou s tebou trávím, je absolutní radostí. Roky plynou, ale láska, kterou k tobě cítím, nikdy nezestárne.“
Byl to právě Étienne, kdo stál Ralfovi věrně po boku v nejtěžších chvílích, kdy musel závodník čelit drsným útokům exmanželky Cory. Ta jej nařkla, že jejich manželství bylo z jeho strany jen účelovou lží. Teď už ale Ralf hledí jen do budoucnosti. A ta má příchuť svatebního dortu, který od loňska po zásnubách vyhlíží i syn David...