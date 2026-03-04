Šok na svatbě u Schumacherů: Facka zlé mámě
Noční můra každé matky? Nebýt pozván na svatbu vlastního dítěte. Cora Schumacherová (49), exšvagrová legendárního závodníka F1 Michaela (57), se o sňatku syna Davida (24) dozvěděla z médií.
Mezi Davidem a jeho máti to vře od roku 2015, kdy se silikonová Cora divoce rozváděla s Ralfem Schumacherem (50), bratrem Michaela. A oheň ještě víc rozdmýchalo dva roky staré přiznání Ralfa, že je gay.
Matka si pak stěžovala, že sama o jeho homosexualitě nevěděla, a syna chtěla uzmout pod svá křídla. „Nech nás na pokoji žít naše životy!“ reagoval tehdy David ostře a připomněl, že Cora také bývalého pilota formule 1 dokonce mlátila!
Má mrzení
„Několikrát jsem se s mámou pokusil usmířit. Bohužel to nikdy nefungovalo a nemám energii ani chuť si tím samým procházet znovu,“ vysvětlil David, proč ji nechtěl ani na veselce. Jak se tedy Cora po takové facce cítí?
Vždyť o svatbě jejího synáčka s krásnou Vivien (25) jí jako první řekli až novináři... „Nezlobím se, že mě nepozval, ale hluboce mě to mrzí. Jako malý mi říkal mami tisíckrát denně, snad si nejkrásnější den užil a bude šťastný,“ vzkázala mu přes Daily Mail.
|Novomanželé David a Vivien jsou oba též profesionální závodníci, jako to platí u většiny z rodiny Schumacherových.