Ralf Schumacher se obul do jezdců F1: Můj synovec je lepší!
Ve světě motosportu je jméno téhle rodiny synonymem rychlosti! A těžko se divit, že když se rozkřiklo, že jde Mick Schumacher (26) ve stopách svého otce Michaela (56) a míří do F1, leckdo si sliboval velké věci. Ty ale nakonec bohužel nepřišly. Závodníkův strýček a bývalý jezdec Ralf Schumacher (50) nedokáže pochopit, že mladíkovi nikdo nechce nabídnout volnou sedačku a ukázal na řidiče, kteří jsou podle něj mnohem horší!
Od Micka Schumachera měli fanoušci motosportu po příchodu do F1 velká očekávání. Ta se ale nenaplnila a během dvou let ve stáji Haas bylo zřejmé, že ač se Němec ze všech sil snaží, věci mu nejdou podle plánu. Vůz, který řídil, sice nepatřil k nejrychlejším na startovním roštu, ale časté kolize Mickovi také nepomáhaly.
V první sezóně obsadil až 19. místo, o rok později si sice o tři fleky polepšil, ale jeho stájový kolega Kevin Magnussen (33) skončil ještě před ním. Další možnost už americký tým mladému Schumacherovi nedal. V kontaktu s F1 byl ještě později díky své pozici testovacího jezdce pro Mercedes, ale ani ta už není aktuální. A slova Mickova strýce Ralfa nezní ani trochu pozitivně.
„Je třeba říci, že čím déle je jezdec mimo Formuli 1, tím je pro něj těžší se vrátit. Mladí jezdci se tlačí dopředu. Chápu, že si řekl: »Formule 1 bude pro mě spíše obtížná, zkusím něco jiného.« Určitě to prokonzultoval se svým managementem,“ zamyslel se Ralf během podcastu »Backstage Boxengasse« v souvislosti s Mickovou možnou účastí v IndyCar.
Aktuálně jsou ve formuli 1 ve hře čtyři neobsazené sedačky na příští rok. Ale nevypadá to, že by alespoň jedna z nich čekala na Micka Schumachera. To Ralf ale moc nechápe.
„Pokud tomu alespoň trochu rozumíte a podíváte se na kariéru současných jezdců ve formuli 1, jsem toho názoru, že Mick by byl rozhodně lepší než Júki Cunoda,“ porovnal svého synovce s týmovým parťákem Maxe Verstappena. Právě pozice mladého Japonce není pro příští rok úplně jasná. Do Red Bullu musel naklusat poté, co v pouhých dvou závodech Liam Lawson stáj nepřesvědčil o svých kvalitách. A o těch evidentně pochybuje i bratr sedminásobného mistra světa.
„Mick je také lepší než Liam Lawson. A Franco Colapinto začal skvěle, ale neprokázal potřebný vývoj. Všichni tři jsou podle mého názoru horší než Mick, dokonce výrazně,“ usoudil a dodal: „Proto tomu nerozumím. Ale teď si někteří řeknou: No jo, strýček!“
Ralf o kvalitách svého synovce nepochybuje, a tím spíš nepředpokládá, že vydat se cestou IndyCar je aktuálně nejlepší volba. „Myslím, že Amerika není dobré rozhodnutí. Ale šéfové týmů udělali chybu, že Micka nevyužili,“ uzavřel.