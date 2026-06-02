Syn bývalé reportérky ČT Nekolné lámal rekordy: Nový Šebrle?
První dospělý desetiboj zvládl na jedničku! Tomas Järvinen (20) zjevně po mamce (bývalé sedmibojařce a reportérce ČT) Kateřině Nekolné (50) sportovní geny zdědil, v Rakousku se uvedl 8400 body, což je nový český rekord do 23 let.
Více bodů celkově získal před dlouhými 19 lety legendární Roman Šebrle (51). On sám závod sledoval přímo na místě a musel žasnout, spolu s Romanem hranici 8400 bodů pokořili už jen další dva Češi – Změlík a Dvořák.
„To je fakt nádherný, snad budu postupně blíž a blíž vrcholu,“ usmíval se Tomas, jehož výsledek stačil na 7. místo a cenu pro nejlepšího nováčka závodu. „Kupuju letenku do Birminghamu. Díky za zážitky, synáčku,“ gratulovala mu mamninka i k tomu, že splnil limit k postupu na mistrovství Evropy.