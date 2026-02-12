Roberte, už můžu?! Voráček bude komentovat zápas s Kanadou
To je vono! Diváci u obrazovek už se nemůžou dočkat až uslyší za mikrofonem populární hokejový duet v podání komentátora Roberta Záruby (58) a bývalého kapitána národního mužstva Jakuba Voráčka (36). A oblíbená dvojice provede diváky hned prvním a velmi pikantním duelem proti Kanadě!
Právě Voráček v roli experta sypal při cestě za titulem českých hokejistů na šampionátu v Praze 2024 nezapomenutelné hlášky. Česká televize proto »Voraze« najala minimálně na tři zápasy i na turnaj v Miláně. „Uvidíme špičkové hráče a hokejoví labužníci se mají na co těšit,“ lákal na začátku února ryšavý sympaťák, který se při ZOH 2026 nezastaví.
Kromě komentování vedle Záruby se věnuje v dějišti vlastnímu podcastu a je rovněž ambasadorem olympijského festivalu v Českých Budějovicích. „Jakub bude vystupovat i v hokejové části programu ČT z Českého olympijského domu,“ prozradil předem šéfkomentátor Záruba.
Výprava ČT do Itálie
- 7 komentátorů: Záruba, Jílek, Langer, Svačina, Budka, Dimitrov, Dusík.
- 7 reportérů: Vymětalíková, Niklová, Kozohorský, Tomek, Ščurkevič, Kubásek, Peřinová.
- 9 expertů: Hosták, Hubáček, Voráček, Pátková, Novotný, Neumannová, Zakouřil, Vávra, Masařík.
S kameramany, techniky atd. jede za ČT celkem 41 lidí.
Fofr při oslavách
Program ČT sport slaví 20. narozeniny. Jak jinak než prací! Televize veřejné služby se při olympiádě vrací do pozice hlavního vysílatele (přenosy běží i na stanici Eurosport), což znamená 300 hodin premiérového programu s tím, že některé sporty běží na ČT sport plus. Moderátorem hlavního studia přímo v Miláně je Jiří Hölzel. Kvůli roztříštěnosti Her má Česká televize vlastní štáb v každém ze šesti středisek. „Je to náročné do počtu lidí i techniky, ale tým je natolik zkušený, že není důvod se obávat,“ řekl před startem sportovního svátku ředitel divize Sport ČT Jiří Ponikelský.