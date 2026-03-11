Předplatné

HMS 2026 v atletice: program, výsledky, kdy startují Češi?

Lurdes Gloria Manuel (vlevo) zaběhla v Ostravě halový osobní rekord
Lurdes Gloria Manuel (vlevo) zaběhla v Ostravě halový osobní rekordZdroj: Profimedia.cz
Nizozemská atletka Femke Bolová
Český výškař Jan Štefela oslavuje bronzový triumf na mistrovství světa v Tokiu
Švédský skokan o tyči Armand Duplantis byl vyhlášen nejlepším sportovcem Evropy
Česká sprinterka Karolína Maňasová zahájila halovou sezonu národním rekordem
Halové mistrovství světa v atletice hostí od 20. do 22. března Polsko. Na vrcholné akci nebudou chybět čeští reprezentanti, kteří k našim sousedům vyrazí v silné dvacetičlenné sestavě. Prolomí česká výprava smůlu a vybojuje své první cenné kovy od roku 2018? Kompletní program, výsledky, nominaci i návod, kde sledovat šampionát živě, naleznete v tomto článku.

Program halového MS v atletice 2026

Pátek 20. března 2026
ČasDisciplínaVýsledky
10:0560 m - muži (sedmiboj)-
10:2060 m - muži (rozběhy)-
10:53skok daleký - muži (sedmiboj)-
11:08400 m - ženy (rozběhy)-
11:39skok vysoký - ženy (finále)-
12:01400 m - muži (rozběhy)-
12:51800 m - ženy (rozběhy)-
12:57vrh koulí - muži (sedmiboj)-
13:26800 m - muži (rozběhy)-
18:10vrh koulí - ženy (finále)-
18:16skok vysoký - muži (sedmiboj)-
18:221 500 m - ženy (rozběhy)-
18:541 500 m - muži (rozběhy)-
19:35trojskok - muži (finále)-
19:42400 m - ženy (semifinále)-
20:1660 m - muži (semifinále)-
20:44400 m - muži (semifinále)-
21:2260 m - muži (finále)-
Průběžné pořadí sedmiboje mužů (po 1. dni):-
Sobota 21. března 2026
ČasDisciplínaVýsledky
10:0560 m př. - muži (sedmiboj)-
10:2060 m př. - muži (rozběhy)-
11:0560 m - ženy (rozběhy)-
11:10skok o tyči - muži (sedmiboj)-
12:004x400 m - mix (finále)-
12:15skok vysoký - muži (finále)-
12:22800 m - ženy (semifinále)-
13:08800 m - muži (semifinále)-
18:25skok o tyči - muži (finále)-
18:34400 m - muži (finále)-
18:521 000 m - muži (sedmiboj - finále)-
19:043 000 m - ženy (finále)-
19:223 000 m - muži (finále)-
19:38trojskok - ženy (finále)-
19:4860 m př. - muži (semifinále)-
20:1460 m - ženy (semifinále)-
20:40400 m - ženy (finále)-
21:0260 m př. - muži (finále)-
21:2060 m - ženy (finále)-
Konečné pořadí sedmiboje mužů:-
Neděle 22. března 2026
ČasDisciplínaVýsledky
10:0560 m př. - ženy (pětiboj)-
10:20skok daleký - ženy (finále)-
10:43skok vysoký - ženy (pětiboj)-
10:484x400 m - muži (rozběhy)-
11:30vrh koulí - muži (finále)-
12:054x400 m - ženy (rozběhy)-
12:5560 m př. - ženy (rozběhy)-
13:21vrh koulí - ženy (pětiboj)-
17:40skok daleký - ženy (pětiboj)-
17:55skok o tyči - ženy (finále)-
18:381 500 m - muži (finále)-
18:5260 m př. - ženy (semifinále)-
19:12skok daleký - muži (finále)-
19:221 500 m - ženy (finále)-
19:38800 m - muži (finále)-
19:53800 m - ženy (finále)-
20:03800 m - ženy (pětiboj - finále)-
20:1360 m př. - ženy (finále)-
20:264x400 m - muži (finále)-
20:474x400 m - ženy (finále)-
Konečné pořadí pětiboje žen:-

Kde sledovat HMS v atletice 2026 živě?

Halové mistrovství světa v atletice lze sledovat skrze stanici ČT sport. Diváci mohou využít i online platformu ČT sport Plus.

Česká nominace na HMS v atletice 2026

Česká výprava čítá dvacet jmen. Největšími nadějemi na zisk medaile jsou Jan Štefela ve skoku do výšky, tyčkařka Amálie Švabíková, překvapit může i Lurdes Gloria Manuel v běhu na 400 metrů. 

MužiŽeny
David Holý (tyč)Lurdes Gloria Manuel (400 m, 4x400 m)
Tomáš Horák (400 m, 4x400 m)Karolína Maňasová (60 m)
Jonáš Kolomazník (60 m př.)Amálie Švábíková (tyč)
Ondřej Kopecký (sedmiboj)Lada Vondrová (4x400 m)
Vilém Stráský (sedmiboj)Johanka Šafářová (4x400 m)
Jan Štefela (výška)Terezie Táborská (4x400 m)
Štěpán Štefko (60 m př.)K.E. Šmilauerová (4x400 m)
Matěj Krsek (4x400 m)Nikola Bisová (4x400 m)
Martin Koreček (4x400 m) 
Šimon Ceplý (4x400 m) 
Milan Ščibráni (4x400 m) 
Michal Desenský (4x400 m) 

České úspěchy na HMS v atletice

České atletice se momentálně na halovém mistrovství světa příliš nedaří. Posledním úspěšným šampionátem byl rok 2018, v kterém si Pavel Maslák odvezl zlato v běhu na 400 metrů a Tomáš Staněk přivezl bronz z vrhu koulí. Historicky nejúspěšnějším atletem je Roman Šebrle, jenž získal dvě zlaté a dvě bronzové medaile v sedmiboji.

RočníkMedailistaDisciplína
2018Pavel Maslák - 1. místo400 metrů
2018Tomáš Staněk - 3. místovrh koulí
2016Pavel Maslák - 1. místo400 metrů
2016Jakub Holuša - 2. místo1500 metrů
2014Pavel Maslák - 1. místo400 metrů
2014Jiřina Svobodová - 2. místoskok o tyči
2014Jan Kudlička - 3. místoskok o tyči
2012Jakub Holuša - 2. místo800 metrů
2010Denisa Rosolová, Jitka Bartoníčková, Zuzana Bergrová, Zuzana Hejnová - 3. místo4x400 metrů
2006Roman Šebrle - 3. místosedmiboj
2004Roman Šebrle - 1. místosedmiboj
2004Adam Ptáček - 2. místoskok o tyči
2004Jaroslav Bába - 3. místoskok vysoký
2003Roman Šebrle - 3. místosedmiboj
2001Pavla Hamáčková - 1. místoskok o tyči
2001Roman Šebrle - 1. místosedmiboj
2001Helena Fuchsová - 3. místo800 metrů

