HMS 2026 v atletice: program, výsledky, kdy startují Češi?

Halové mistrovství světa v atletice hostí od 20. do 22. března Polsko. Na vrcholné akci nebudou chybět čeští reprezentanti, kteří k našim sousedům vyrazí v silné dvacetičlenné sestavě. Prolomí česká výprava smůlu a vybojuje své první cenné kovy od roku 2018? Kompletní program, výsledky, nominaci i návod, kde sledovat šampionát živě, naleznete v tomto článku.
Program halového MS v atletice 2026
|Pátek 20. března 2026
|Čas
|Disciplína
|Výsledky
|10:05
|60 m - muži (sedmiboj)
|-
|10:20
|60 m - muži (rozběhy)
|-
|10:53
|skok daleký - muži (sedmiboj)
|-
|11:08
|400 m - ženy (rozběhy)
|-
|11:39
|skok vysoký - ženy (finále)
|-
|12:01
|400 m - muži (rozběhy)
|-
|12:51
|800 m - ženy (rozběhy)
|-
|12:57
|vrh koulí - muži (sedmiboj)
|-
|13:26
|800 m - muži (rozběhy)
|-
|18:10
|vrh koulí - ženy (finále)
|-
|18:16
|skok vysoký - muži (sedmiboj)
|-
|18:22
|1 500 m - ženy (rozběhy)
|-
|18:54
|1 500 m - muži (rozběhy)
|-
|19:35
|trojskok - muži (finále)
|-
|19:42
|400 m - ženy (semifinále)
|-
|20:16
|60 m - muži (semifinále)
|-
|20:44
|400 m - muži (semifinále)
|-
|21:22
|60 m - muži (finále)
|-
|Průběžné pořadí sedmiboje mužů (po 1. dni):
|-
|Sobota 21. března 2026
|Čas
|Disciplína
|Výsledky
|10:05
|60 m př. - muži (sedmiboj)
|-
|10:20
|60 m př. - muži (rozběhy)
|-
|11:05
|60 m - ženy (rozběhy)
|-
|11:10
|skok o tyči - muži (sedmiboj)
|-
|12:00
|4x400 m - mix (finále)
|-
|12:15
|skok vysoký - muži (finále)
|-
|12:22
|800 m - ženy (semifinále)
|-
|13:08
|800 m - muži (semifinále)
|-
|18:25
|skok o tyči - muži (finále)
|-
|18:34
|400 m - muži (finále)
|-
|18:52
|1 000 m - muži (sedmiboj - finále)
|-
|19:04
|3 000 m - ženy (finále)
|-
|19:22
|3 000 m - muži (finále)
|-
|19:38
|trojskok - ženy (finále)
|-
|19:48
|60 m př. - muži (semifinále)
|-
|20:14
|60 m - ženy (semifinále)
|-
|20:40
|400 m - ženy (finále)
|-
|21:02
|60 m př. - muži (finále)
|-
|21:20
|60 m - ženy (finále)
|-
|Konečné pořadí sedmiboje mužů:
|-
|Neděle 22. března 2026
|Čas
|Disciplína
|Výsledky
|10:05
|60 m př. - ženy (pětiboj)
|-
|10:20
|skok daleký - ženy (finále)
|-
|10:43
|skok vysoký - ženy (pětiboj)
|-
|10:48
|4x400 m - muži (rozběhy)
|-
|11:30
|vrh koulí - muži (finále)
|-
|12:05
|4x400 m - ženy (rozběhy)
|-
|12:55
|60 m př. - ženy (rozběhy)
|-
|13:21
|vrh koulí - ženy (pětiboj)
|-
|17:40
|skok daleký - ženy (pětiboj)
|-
|17:55
|skok o tyči - ženy (finále)
|-
|18:38
|1 500 m - muži (finále)
|-
|18:52
|60 m př. - ženy (semifinále)
|-
|19:12
|skok daleký - muži (finále)
|-
|19:22
|1 500 m - ženy (finále)
|-
|19:38
|800 m - muži (finále)
|-
|19:53
|800 m - ženy (finále)
|-
|20:03
|800 m - ženy (pětiboj - finále)
|-
|20:13
|60 m př. - ženy (finále)
|-
|20:26
|4x400 m - muži (finále)
|-
|20:47
|4x400 m - ženy (finále)
|-
|Konečné pořadí pětiboje žen:
|-
Kde sledovat HMS v atletice 2026 živě?
Halové mistrovství světa v atletice lze sledovat skrze stanici ČT sport. Diváci mohou využít i online platformu ČT sport Plus.
Česká nominace na HMS v atletice 2026
Česká výprava čítá dvacet jmen. Největšími nadějemi na zisk medaile jsou Jan Štefela ve skoku do výšky, tyčkařka Amálie Švabíková, překvapit může i Lurdes Gloria Manuel v běhu na 400 metrů.
|Muži
|Ženy
|David Holý (tyč)
|Lurdes Gloria Manuel (400 m, 4x400 m)
|Tomáš Horák (400 m, 4x400 m)
|Karolína Maňasová (60 m)
|Jonáš Kolomazník (60 m př.)
|Amálie Švábíková (tyč)
|Ondřej Kopecký (sedmiboj)
|Lada Vondrová (4x400 m)
|Vilém Stráský (sedmiboj)
|Johanka Šafářová (4x400 m)
|Jan Štefela (výška)
|Terezie Táborská (4x400 m)
|Štěpán Štefko (60 m př.)
|K.E. Šmilauerová (4x400 m)
|Matěj Krsek (4x400 m)
|Nikola Bisová (4x400 m)
|Martin Koreček (4x400 m)
|
|Šimon Ceplý (4x400 m)
|
|Milan Ščibráni (4x400 m)
|
|Michal Desenský (4x400 m)
|
České úspěchy na HMS v atletice
České atletice se momentálně na halovém mistrovství světa příliš nedaří. Posledním úspěšným šampionátem byl rok 2018, v kterém si Pavel Maslák odvezl zlato v běhu na 400 metrů a Tomáš Staněk přivezl bronz z vrhu koulí. Historicky nejúspěšnějším atletem je Roman Šebrle, jenž získal dvě zlaté a dvě bronzové medaile v sedmiboji.
|Ročník
|Medailista
|Disciplína
|2018
|Pavel Maslák - 1. místo
|400 metrů
|2018
|Tomáš Staněk - 3. místo
|vrh koulí
|2016
|Pavel Maslák - 1. místo
|400 metrů
|2016
|Jakub Holuša - 2. místo
|1500 metrů
|2014
|Pavel Maslák - 1. místo
|400 metrů
|2014
|Jiřina Svobodová - 2. místo
|skok o tyči
|2014
|Jan Kudlička - 3. místo
|skok o tyči
|2012
|Jakub Holuša - 2. místo
|800 metrů
|2010
|Denisa Rosolová, Jitka Bartoníčková, Zuzana Bergrová, Zuzana Hejnová - 3. místo
|4x400 metrů
|2006
|Roman Šebrle - 3. místo
|sedmiboj
|2004
|Roman Šebrle - 1. místo
|sedmiboj
|2004
|Adam Ptáček - 2. místo
|skok o tyči
|2004
|Jaroslav Bába - 3. místo
|skok vysoký
|2003
|Roman Šebrle - 3. místo
|sedmiboj
|2001
|Pavla Hamáčková - 1. místo
|skok o tyči
|2001
|Roman Šebrle - 1. místo
|sedmiboj
|2001
|Helena Fuchsová - 3. místo
|800 metrů