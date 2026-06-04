Robo Pukač: Brání domov!
Rodák z králíkárny v bratislavské Petržalce Robo Pukač (34) hájí v kleci svou domovinu proti irskému válečníkovi Brianu Manningovi. „Dostane po hlavě,“ slibuje show na Zimním stadionu Ondreje Nepely slovenský ranař.
OKTAGON 89
Souboje titánů slovenského MMA v Bratislavě! Turnaj Oktagon 89 začíná v sobotu v 18 hodin. Akci sledujte živě na www.oktagon.tv nebo na Premier Sport 3.
Témata: HC Slovan Bratislava, Ondrej Nepela, domov, Petržalka, Premier Sport 3, Souboj Titánů, Brian Manning