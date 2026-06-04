Robo Pukač: Brání domov!

Autor: vav
Slovák Robert Pukač splnil váhu před turnajem v pražské O2 areně

Rodák z králíkárny v bratislavské Petržalce Robo Pukač (34) hájí v kleci svou domovinu proti irskému válečníkovi Brianu Manningovi. „Dostane po hlavě,“ slibuje show na Zimním stadionu Ondreje Nepely slovenský ranař.

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