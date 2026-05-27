Brali doping, teď varují: deprese, impotence a infarkty. Jak poznat, kdo sype?
Oktagon letos zavede antidopingové testy. Novinka samotná vyvolala spoustu různorodých reakcí. Jeden názorový proud zastává pohled: „Jen, ať si sypou. Stejně chceme vidět co nejlepší výkony.“ Jaká je ale realita užívání dopingu? Co sportovci riskují a jak platné může být testování? Na to odpovídá dvojnásobný mistr ČR v kulturistice Lukáš Roubík a bývalý český šampion v boxu Jan Maršálek. Oba v minulosti užívali steroidy. Teď před nimi varují.