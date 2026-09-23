Bijec Coga o minulosti: Dětství v hampejzu
Za spoustou elitních bijců se táhne pořádně temná minulost. Tvrdou školou ulice si museli projít už jako malé děti. A výjimkou není ani Max Coga (37).
I to nejstarší řemeslo se může dědit z generace na generaci! Německý MMA bijec Max Coga vyrůstal ve čtvrti červených luceren. Noční klub v roce 1959 založil jeho děda a táta si tu nabrnkl mámu – striptérku! „Je to šílené,“ ví Coga, jenž teď rodinný podnik proměnil na diskotéku.
Oktagon 94
Velkolepý MMA turnaj na fotbalovém stadionu pro 60 tisíc hlav láká hlavně na Vémolův návrat. Akce začíná 26. 9. v 18:00, sledujte živě na oktagon. tv nebo Premier Sport 3.