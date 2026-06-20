Osobnosti české kopané nechápou koučův alibismus: Pomátl se z tepla?

Trenérova slova rezonovala nejen mezi naštvanými fanoušky. Koubkovu spokojenost s výkonem v anketě Blesku zkritizovali nej kanonýr historie české reprezentace Jan Koller, bývalý československý reprezentant Jaroslav Vízek a exútočník Petr Švancara.
Otázky Blesku pro osobnosti
- Jak si vysvětlujete pozitivní hodnocení trenéra Koubka?
- Objevují se hlasy, že by měl trenér okamžitě skončit, šel byste do toho?
- Má vaši důvěru, že dokáže tým nakopnout, že má ještě týmu co dát?
- Myslíte, že Mexiko porazíme
Jan Koller (53)
- „Moc si to neumím vysvětlit. Jedině mě napadá, že nechtěl úplně podkopat hráče před posledním zápasem. Ale byl to od něj velkej alibismus a neměli bychom si takhle lhát do kapsy.“
- „Udělali to tak Tunisané, ale za mě je to nesmysl. Teď je potřeba turnaj hlavně nějak důstojně dohrát po těch dvou ostudách.“
- „Pokud nastaví své vlastní myšlení. Nechce se mi věřit, že se mu líbil výkon s JAR. Ale pokud jo, nemá týmu co dát.“
- „Rád budu překvapený, bude to hodně těžké.
Petr Švancara (48)
- „Chtěl je chránit, byla to asi taktika chránit tým, se kterým celý týden žije. Druhá varianta je, že to viděl jinak než my. Že neviděl ten tragický výkon proti ne moc silnému soupeři.“
- „Do takového extrému bych nešel. Je tam spousta zkušených hráčů, ale vůbec nevím, jak by ten tým bez trenéra fungoval. Bude se to hodnotit až po turnaji.“
- „To je hodně těžká otázka. Přišlo by mi kruté ho odvolávat, ale chápu, že fanoušci jsou naštvaní na hru i jeho výroky. Mě tím taky trochu zklamal.“
- „Když na to koukám jako někdo, kdo viděl poslední čtyři zápasy národního týmu, tak prohrajeme. Ale jsem fanoušek a nikdy jsem nevsadil proti reprezentaci. Takže věřím, že to tam hlavou uklidí Chorý a vyhrajeme 1:0.
Ladislav Vízek (71)
- „Sledovali jsme to se Šmicerem na plátnu a s otevřenýma hubama jsme se na sebe podívali. Vyrazilo nám to dech. Nepovedlo se mu to. Když mluvil o našich střelách, kde je viděl? Asi se z toho tepla pomátl nebo mu nedělají dobře ty přelety.“
- „To je asi trochou moc. Hlavně jsme na turnaji kvalitou neměli být. Dobře, že jsme tam dostali facku. Máme špatnou generaci, žádné fotbalisty a trenéři s tím moc neudělají.“
- „Kdyby bylo proti němu pár lidí, ale teď je to celá republika. S klukama si telefonujeme a všichni jsou proti němu. Prošel si tím Hašek a teď si tím o turnaji projde i on. Po baráži ho uctívali, což teď končí.“
- „S naší hrou určitě ne. Kluci budou makat, ale podcenili vysokohorské mexické prostředí. Volal mi tamní známý, že nemůžou postoupit. Udělali chybu, že nebyli 14 dní v horách. My takhle běhali v Tatrách a cítili jsme se výborně. To bude mít vliv, naši nechytí dech a bude to malér. Bojím se debaklu.“
Témata: Ladislav Vízek, petr švancara, blesksport, Jan Koller, fotbal, národní tým, Jihoafrická republika, Mexiko, trenér, Tatry, teplo