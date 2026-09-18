Tohle že je Panenka? Socha pro Japonce
Tak tohle nečekal ani slavný autor pokutového kopu. V Praze vyrostla obří socha Antonína Panenky (77). A kdo ví, zda tvůrce vůbec kdy fotbalistu viděl.
Ke svátečnímu výročí padesáti let od legendární penalty Antonína Panenky ve finále ME 1976 s Německem sváteční událost? Jak se to vezme.
Svéráznou sochu za přítomnosti Dobiaše, Kuky, Kadlece odkryl v jednom z pražských hotelů nejlepší střelec historie nároďáku Jan Koller. No prostě umělecký skvost. „Myšlenka, že bych měl mít sochu, mě zaskočila. Děkuji za ni. Snad se na ni budou chodit dívat zástupy Japonců,“ řekl Panenka.
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