Klíčový zápas s Mexikem: Pánové! Hrajete o pověst celého Česka
Až do šumění borů na českých skalinách doléhá z Estadia Azteca ten protivný zvuk. Nároďáku zvoní před výkopem duelu s Mexikem (čtvrtek 3:00, ČT sport, Nova Action) pověstná hrana.
Aby se prokopal do vysněného play off, potřebuje mančaft kapitána Krejčího v derniéře grupy A nutně zvítězit. Navzdory nepřízni kurzů sázkových domů (3,85 – 3,8 – 1,95), 80 000 šílenců v zeleném na tribunách a nadmořské výšce 2250 metrů.
„Věřím, že to dáme. Se vším všudy to bude jeden z nejlepších zápasů v reprezentaci,“ prohlásil mazák a dobrá duše kabiny Vladimír Darida (35). No právě. Takový mač už si nikdo z téhle výpravy nemusí nikdy zahrát. Čili, kluci, kruci, zahoďte panického zanďoura z prvních dvou duelů a rozdejte si to s Mexikány na férovku.
Jste přece hvězdy
Ukažte srdce a fortel! Musíte ho přece mít, když jste v cizině za hvězdy. Schick gólově kraluje ofenzivě Leverkusenu v Německu. Šulc táhne ve Francii Lyon. Souček je dělník pole, ale taky historicky nejlepší český střelec v anglické Premier League. O brankáře Kováře, přeborníka Nizozemska, stojí italský vicemistr Neapol.
Takže, rozbalte svůj kumšt. A když už byste měli rupnout a vypadnout ze světového svátku, tak ať se na to dá koukat. Ať máte pocit, že jste tam nechali všechno. A ať my jsme na vás hrdí jako na »hokejky« na olympiádě. Sice padly s Kanadou, ale po hrdinském a grandiózním výkonu! Vždyť hrajete o pověst celého Česka!