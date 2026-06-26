Zadumaný Nedvěd na tribuně po boku Loly: Jsem taky viník?
Na duel Čechů s Mexikem se nedívalo dobře ani v Česku a ani přímo na místě. Prohru 0:3 sledoval na stadionu i manažer reprezentacen Pavel Nedvěd (53).
Výlet vcelku povedený. Kluci viděli světové nadhozy Yankees, řádění kovbojů na rodeu. Manažer reprezentace Pavel Nedvěd zas mohl před startem šampionátu provést lásku Daru Rolins New Yorkem i zázemím reprezentačního hotelu.
To je vše, co se možná povedlo. Při závěrečném mači skupiny A po boku nevlastní dcery Loly už působil na tribuně zadumaně, až zdrceně. Vždyť jeho hoši skutečně na pažitu vypadali jako ztracení turisté. Mohl si tak v hlavě klást otázku: „Jsem také viník tohohle propadáku?“