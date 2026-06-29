Boráros si po smrti expřítelkyně stěžoval na návštěvy sociálky a teď... Hrozí mu odebrání dcery?
Zápasník Gábor Boráros (34) má po tragické smrti své expřítelkyně Moniky Jákliové (†31) v péči jejich společnou dcerku Zorku, pro kterou by snesl modré z nebe. Nedávno si ale postěžoval, že na něj někdo posílá kontroly ze sociálky. Musí se kvůli svým dřívějším prohřeškům proti zákonům bát nejhoršího?
„V Maďarsku, pokud jeden z rodičů zemře, rodičovská práva automaticky přecházejí na toho druhého, je-li k tomu způsobilý. Otec nemusí dokazovat, že je ‚lepším‘ rodičem, zákon totiž zkrátka předpokládá výchovu biologickým rodičem,“ začal na úvod specialista z Maďarska pro portál borsonline.hu.
„Ujišťuji všechny, že Zora je tady v pořádku a v bezpečí. Dodal bych, že podle učitelek v mateřské škole a matek ostatních dětí, které mě samotného chválily, je Zora od té doby, co má toto uspořádání v životě v podobě domova na jednom místě, mnohem vyrovnanější,“ reagoval Boráros na návštěvy sociální kontroly. A právě názor okolí je pro celkové posouzení péče o dítě naprosto klíčový.
„V podobně citlivých situacích postupují orgány péče o dítě jasně: Jakmile obdrží oznámení o možném ohrožení, zahájí šetření. Úřad nebere obsah udání automaticky jako fakt, ale důkladně ho prověřuje. Následně rodinu kontaktuje pracovník příslušného odboru, promluví si s otcem, dítětem a případně i dalšími příbuznými. Běžnou praxí jsou návštěvy přímo v rodině, aby úředníci poznali životní podmínky dítěte na vlastní oči. V této fázi sběru informací mohou dorazit i opakovaně nebo kontaktovat přímo školku.“ popisuje expert postupy takových kontrol.
Vyžádaná kontrola mohla pramenit z Borárosovy minulosti. Zápasník totiž dříve řídil pod vlivem alkoholu. „Co se týče otcovy minulosti: pro sociálku není stěžejní, zda měl dříve problémy s policií nebo dopravní přestupky, ale to, jestli tyto přešlapy aktuálně ohrožují bezpečí a výchovu dítěte. Samotné dřívější řízení pod vlivem není automatickým důvodem k odebrání. Pracovníci se během návštěvy přesvědčili, že je dívka naprosto v bezpečí,“ vyvrátil spekulace expert.
A i když se zdá, že vše proběhlo v naprostém pořádku, Boráros byl z pouhé návštěvy úřadů logicky vykolejený. „Jak může být někdo tak zlomyslný, že se snaží dítě, které bohužel ztratilo matku, nějakým způsobem odtrhnout i od otce? Byl bych sakra rád, kdyby nás v budoucnu neobtěžovali takovými pokusy, nekladli nám překážky a nerušili takovými návštěvami Zorčinu domácí pohodu,“ vzkázal drsně směrem k anonymním oznamovatelům.