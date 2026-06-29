Start Wimbledonu: čtyři české postupy, slaví Muchová či Krejčíková. Sinner se trápil
Třetí grandslam této sezony odstartoval! Nejprestižnější tenisový turnaj Wimbledon hned ve svém prvním hracím dni nabídl šest zápasů s českou účastí. Z mužů se představil pouze Dalibor Svrčina, který nestačil na Learnera Tiena. Z pěti českých žen neuspěla jen debutantka Darja Viďmanová, která nestačila na Jessicu Pegulaovou. Postup do další fáze naopak slaví Barbora Krejčíková, Nikola Bartůňková, Karolína Muchová a Kateřina Siniaková. Program Wimbledonu najdete ZDE >>>
Čerstvá vítězka turnaje v Bad Homburgu Muchová postoupila do 2. kola Wimbledonu po pěti letech. V úvodní fázi v All England Clubu napravila sérii čtyř nezdarů. Zacharovovou porazila i na druhém grandslamu po sobě, před měsícem ji vyřadila v 1. kole Roland Garros. Rusku dnes přehrála v poměru vítězných míčů 22:3, zaznamenala také 10 es.
Devětadvacetiletá Muchová získala první set díky brejku v osmé hře. Na začátku druhé sady utekla hned do vedení 2:0 a výhodu si dál nepouštěla soupeřku k brejkbolu. Od stavu 3:2 získala zbývající tři hry. Příště jí čeká Číňanka Čang Šuaj.
Třicetiletá Krejčíková porazila o třináct let mladší Klugmanovou, která startovala díky divoké kartě, za necelou hodinu a půl. Finalistka letošního turnaje z Hertogenbosche odvrátila 10 z 11 brejkbolů, soupeřce vzala čtyřikrát servis. V dalším kole narazí na Polku Magdu Linetteovou, nebo pátou nasazenou Rusku Mirru Andrejevovou.
Krejčíková proti 416. hráčce světa Klugmanové získala první set díky povedenému úvodu, kdy dotáhla vedení 5:0. Ve druhé sadě sice nevyužila vedení 4:2, v deváté hře ale svou soupeřku „brejkla“ ještě jednou a následně po dvou odvrácených brejkbolech využila první mečbol.
Dvacetiletá Bartůňková, která byla ve Wimbledonu před třemi lety ve finále juniorky, vyhrála letos na trávě sedmé z deseti. Stearnsovou udolala po dvou a půl hodinách hry. Pomohlo jí také 13 es. Příště se utká se Siniakovou, nebo Čeng Čchin-wen.
V prvním setu Bartůňková nedotáhla vedení 3:1, uspěla ale díky dalšímu brejku v deváté hře. Ve druhé sadě ale hráčka I. ČLTK Praha brzy ztrácela 0:5 a manko už nesmazala. Ve třetím setu zvrátila Bartůňková nepříznivý vývoj ze stavu 2:4 na 5:4, později si v 12. hře vypracovala mečbol a proti němu Stearnsová zahrála míč do sítě.
Svrčina, kterému patří ve světovém žebříčku 112. místo, prohrál s Tienem po více než třech hodinách. V 1. kole vypadl i na Australian Open. Proti Tienovi proměnil čtyři z 20 brejkbolů.
První set ztratil Svrčina kvůli nevydařenému úvodu, kdy prohrával 0:5. Ve druhé sadě nevyužil ostravský rodák vedení 2:0 a následně set ztratil kvůli třem prohraným gamům na servisu. Ve třetím setu Svrčina nevyužil vedení 3:1, zvrátil ale nepříznivý stav 3:5 a ve zkrácené hře uspěl 7:4. Ve čtvrté sadě však český hráč v sedmé hře promarnil dva brejkboly, o servis následně přišel a Tien poté duel doservíroval. Američan zaznamenal v utkání 11 es.
„Byl to za mě dobrý zápas. Škoda, že jsem ale nevyužil některé šance. Měl jsem v utkání hodně neproměněných brejkbolů. Soupeř občas zahrál dobře, občas jsem mohl zahrát já o něco lépe. S výkonem jsem spokojený, ale na druhou stranu je to škoda, protože jsem cítil, že se ten zápas dal vyhrát,“ řekl českým novinářům Svrčina.
Viďmanová, která se do hlavní soutěže dostala po odhlášení zraněné Kanaďanky Victorie Mbokové, přišla šestkrát o servis, sama ho vzala soupeřce třikrát. Pegulaová vyhrála na vítězné míče 31:14.
V prvním setu ještě česká hráčka srovnala vývoj ze stavu 0:4 na 5:5, v závěrečných dvou gamech ale uhrála jen dva fiftýny. Ve druhé sadě Viďmanová opět smazala manko brejku, od stavu 2:2 ale získala už jen jediný game a Pegulaová ukončila duel na příjmu při prvním mečbolu.
„Byla to skvělá zkušenost. První kolo bylo samozřejmě těžké, hrála jsem proti hráčce z první světové pětky. Snažila jsem se ten moment co nejvíc užít a předvést maximum, ale soupeřka byla zkrátka příliš dobrá,“ uvedla Viďmanová.
Sinner slavil až po pěti setech
První tenista světa Jannik Sinner z Itálie v prvním kole Wimbledonu po třech a půl hodinách porazil 4:6, 6:3, 6:7, 6:2 a 6:3 Srba Miomira Kecmanoviče. Dalším soupeřem obhájce titulu bude Nuno Borges z Portugalska.
Sinner nastoupil k prvnímu utkání po měsíční pauze a nečekaném vyřazení ve druhém kole Roland Garros. Šlo o jeho první ostrý zápas na trávě v sezoně, což se na výkonu čtyřnásobného grandslamového šampiona projevilo.
První set prohrál po ztrátě servisu za stavu 4:4, ve druhém sice dokázal srovnat, ve třetím ale v tie-breaku neudržel vedení 3:0 a zahodil setbol. Další senzaci ale Sinner nedopustil a ve zbytku zápasu už nedal soupeři šanci.
Sinner si k vítězství mimo jiné pomohl i 31 esy, Kecmanovič zaznamenal jen jedno. Proti Borgesovi nastoupí čtyřiadvacetiletý Ital podruhé, před čtyřmi lety na tvrdém povrchu v Sofii ho porazil ve dvou setech.