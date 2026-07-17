Norský čarostřelec Haaland si užívá na Sicílii: Blbne s utajovaným synem!
Na MS v Americe jste si ani nekopli, tak můžete obdivovat alespoň mě. Norský fotbalový čarostřelec Erling Haaland (25) se pěkně odvázal na dovolené v Itálii. A fanoušci mohli poprvé spatřit jeho utajovaného synka!
Tajemný jako hrad v Karpatech? Mnohem víc! Erling o svém soukromí nemluví vůbec. Když se před MS spekulovalo o jeho rozchodu s krásnou přítelkyní Isabel Haugseng Johansenovou (22), jen se zubil a v klidu nechal fámy žít svým životem.
Isabel se vzápětí zjevila v Americe po jeho boku, teď už si užívají společnou dovolenou. Byli ozdobou velkolepé show módní značky Dolce&Gabbana, kterou hostilo starobylé sicilské městečko Taormina.
Další den už řádil s přáteli na jachtě. Fotografové jej načapali, jak blbnul na vodním skútru, házel do sebe drinky a... láskyplně si na palubě pohazoval s malým hošíkem. Tak přece! Fanoušci konečně mohli spatřit jeho syna, který se narodil v prosinci 2024! Hvězdný a proklatě bohatý fotbalista o něm nemluví, dokonce ani neprozradil jeho jméno.
Proč všechny ty tajnosti? Zeptejte se Erlinga...