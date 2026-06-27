Norský gólostroj Haaland: Šílená módní úchylka
Norský ostrostřelec Erling Haaland aktuálně pálí ostrými na mistrovství světa, internet ale momentálně víc než jeho góly řeší šokující luxusní úchylku! Pětadvacetiletá hvězda Manchesteru City totiž totálně propadla nejdražším kabelkám planety.
Zapomeňte na obyčejné sportovní batohy, Haaland sbírá ikonické tašky Hermès Birkin, respektive jejich obří pánské cestovní verze Haut à Courroies. Hodnota jeho nablýskané sbírky se odhaduje na astronomických sedm milionů korun!
Jeho obří vášeň odhalilo virální video módního influencera, které na sociálních sítích nasbíralo neskutečných 11 milionů zhlédnutí. Fotbalový Viking na turnaj přiletěl s limitovaným tyrkysovým modelem Endless Road v hodnotě přes milion korun. V šatníku mu ale visí i černooranžový kousek za 760 tisíc nebo plátěná verze za 850 tisíc. Korunu všemu nasadili fanoušci, kteří vypátrali fotku, na níž Haaland nese jednu tašku Birkin nacpanou uvnitř druhé!
Že pro luxusní francouzskou značku doslova žije, dokazuje i fakt, že své partnerce Isabel pořídil bájný model Hermès Himalaya Birkin za neuvěřitelných 10 milionů korun. Erling má posměváčky na internetu totálně na háku.
Není ale rozhodně jediným slavným fotbalistou, který si libuje v módě. Nejinak na tom jsou například Cristiano Ronaldo nebo Kylian Mbappé.