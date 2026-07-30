Pilot Stříteský po vážné nehodě: Doma a v krunýři!
Závodní speciál české posádky skončil po šíleném nárazu do stromu při Polské rallye ve šrotu. Pilot Dominik Stříteský (26) už je ale doma živ a zdráv, přesto cesta zpět za volant bude ještě dlouhá.
„Hlava, ruce a nohy fungují!“ oddychl si český jezdec, kterého museli záchranáři z vozu vyprostit. Teď dostal »propušťák« ze špitálu a s pásem kolem páteře už pomalu vyhlíží návrat!
„Lékaři mě vybavili želvím krunýřem a dobrozdáním, abych se šetřil a dával na sebe majzla. Vím, že cesta do sedačky závodního auta bude ještě plná ostrých zatáček, ale nevzdávám to,“ slíbil. Vždyť už za dva týdny by měl jet domácí Barumku. Jeho start na slavné rallye je kvůli bouračce ale vážně ohrožen.