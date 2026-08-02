Vémola reaguje na odvoz své lvice: Lidské špíny!
Přišel o milovanou Elsu a rozhodl se pro veřejný lynč úřadů. Známý MMA zápasník Karlos Vémola se ostře opřel do úředníků stojících za procesem, při kterém mu byly odebrány jeho šelmy. O převozu lvice z Liberce do Nizozemska se navíc dozvěděl až z médií.
Velký milovník exotických zvířat se musel se lvicí Elsou definitivně rozloučit. Šelma mu byla už v červnu odebrána kvůli nedoložení zákonného původu. Její první zastávkou se stala liberecká zoo. Před pár dny se ale přesunula do Nizozemska, což Vémolu naprosto rozzuřilo. Údajně nedostal o plánovaném transportu žádnou zprávu a nikdo nereagoval ani na jeho úpěnlivé prosby, aby se mohl s milovaným mazlíčkem alespoň rozloučit.
„Krásně se ukázalo, jak na ministerstvu životního prostředí pracují, s prominutím, lidské špíny a lidé, kterým nezáleží na welfare zvířete,“ okomentoval zdrcený Vémola celou situaci ve videu na svém profilu. „Z médií jsem se dozvěděl, že Elsu odvezli do Holandska, aniž by mi dali cokoliv vědět a já se s ní stihl rozloučit. Vytrhli ji z perfektně dobrého prostředí. Ani pro ni v Čechách neměli místo, i přesto, že jsme jim nabízeli několik skvělých domovů,“ zuří v příspěvku slavný bijec.
„Schválně ji odvezli co nejdál ode mě, aby vytrestali majitele, a je jim úplně jedno welfare zvířete. Hlavně ať je co nejdál ode mě, aby měli úředníci radost,“ pokračuje v obviňování. Pod jeho příspěvkem se ovšem sledující okamžitě rozdělili na dva nesmiřitelné tábory. „Proč prostě lidi v dnešní době nepoužívají selský rozum, aby bylo více dobra. Doufám, že se to nějak otočí, vždyť to takhle přece nemůže skončit,“ povzbudil zápasníka například freestyle motokrosař Libor Podmol.
„Držet nelegálně divokou šelmu a ještě si stěžovat, když ti ji seberou, je vrchol,“ reaguje naopak sledující z opačného názorového spektra. „Možná kdybys ta zvířata netýral a doživotně jim nezničil život, třeba vytrháním drápů,“ nebral si servítky další z kritiků.