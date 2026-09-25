Slovenský bijec v nové roli: Pukač ženáč
Fanoušci bojových sportů se nemohou dočkat. Hlavním lákadlem víkendu je návrat Karlose Vémoly. Nechybět ale bude i slovenská hvězda.
Sestřelil Kozmu s Eckerlinem, naposledy vyzrál na Manninga. Slovák Robert Pukač (34) se vrací do boje a poprvé jako ženáč! Po líbánkách s láskou Kristínou ho čeká klec a v ní ranař Cordero.
Oktagon 94
Velkolepý MMA turnaj na fotbalovém stadionu pro 60 tisíc hlav láká hlavně na Vémolův návrat. Akce začíná 26. 9. v 18:00, sledujte živě na oktagon. tv nebo Premier Sport 3.
Už zítra
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