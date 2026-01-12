Ronaldo s Georginou budovali hnízdečko lásky, ale... Poštvali si proti sobě sousedy a utíkají!

Autor: zvo
Ronaldo s Georginou si budují hnízdečko lásky
Takto vypadala vila při stavbě. Sousedi neměli radost z prachu a hluku.
Ronaldo chystá na přání Georginy skromnou veselku.
Letos v srpnu byly zásnuby, rok poté má být svatba.
Georgina v krajkových šatech okouzlila Benátky. Prsty měla plné třpytivých prstýnků. Na levém prsteníčku ten nejdůležitější od Cristiana.
Cristiano Ronaldo pokračuje v Saúdské Arábii
CR7 je i po čtyřicítce štramák
Za klub dal během 105 zápasů 93 gólů.
Stále spolu
Giorgina Ronalda doprovází všude
Na vyhlášení o ní mluvil jako o „jeho ženě“
Ronaldo a Ronaldo junior
Na vyhlášení fotbalových cen v Dubaji
Během galavečera Globe Soccer Awards
Giorgina často sdílí společné chvíle
Na dovolené
Zamilovaný pár
Pár během dovolené
Rodina v Saudské Arábii
Ronaldo s dětmi v Saudské Arábii
Georgina a Cristiano
Ronaldo a Georgina
Ronaldo se rád chlubí i svou partnerkou

Měla to být oáza klidu, kam se Cristiano Ronaldo (40) po konci fotbalové kariéry uchýlí. Společně s partnerkou Georginou (31) začali poblíž Lisabonu stavět luxusní vilu, jenže velkolepým plánům je konec. Sotva dokončený dům je nyní na prodej.

Megalomanský projekt, situovaný pouhých 30 km od portugalské metropole, byl sice úspěšně dokončen, ale snový scénář se nekoná. Média původně spekulovala, že právě sem se Ronaldo s rodinou po pověšení kopaček na hřebík přestěhuje. Realita je však jiná.

Exkluzivní rezidenční komplex Quinta da Marinha se ukázal být pro potřeby fotbalové superhvězdy nedostatečný. Ronaldo se pokoušel odkoupit pozemek od sousedního hotelu The Oitavos, aby si zajistil větší soukromí a bezpečí, na kterém si velmi zakládá. Hotel však veškeré jeho finanční nabídky odmítl.

Výsledkem je, že dům v hodnotě okolo 608 milionů korun je nyní k mání. Projekt se přitom již od zahájení stavby potýkal s velkou nevolí místních obyvatel.

„Dům je tak velký, že vypadá jako nemocnice. Moje ulice je už měsíce uzavřená, moje zahrada je plná prachu. A to všechno jen proto, aby si faraon Ronaldo mohl postavit pyramidu,“ nechal se slyšet jeden z rozzlobených sousedů.

Nyní se spekulace přesunuly k otázce, kde slavný pár nakonec zakotví, až opustí Saúdskou Arábii, kde Ronaldo momentálně hraje za Al-Nassr. Portugalcům tak zůstávají vrásky na čele už jen z lokality Ronaldovy svatby. Proslýchá se totiž, že vila u Lisabonu by mohla posloužit alespoň jako dějiště chystané veselky, ačkoliv jiní doufají, že si budoucí ženich vybere rodnou Madeiru. K velkolepé slávě by mělo dojít po mistrovství světa v Americe, místní ale o očekávaný enormní humbuk příliš nestojí.

