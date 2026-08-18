Atleti vyhořeli vs. plavecká zlata! Kde se obří rozdíl vzal? A co čekat dál?
Klíčový týden uprostřed čtyřletého cyklu rozřadil borce dvou největších olympijských sportů ostrou hranicí. Plavci přivezli z historicky nejkvalitnějšího ME v Paříži dvě zlaté a záplavu finálových umístění. Atleti v Birminghamu vyhořeli a z evropského šampionátu se poprvé od roku 1938 vrací bez medaile. Kde se obří rozdíl vzal, a co chystá budoucnost?
Celkový dojem
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Čtyři hvězdní plavci dali dohromady výkonnostně nejpůsobivější představení reprezentace na evropských šampionátech. Bilanci kralují zlaté medaile Barbory Seemanové na 200 metrů kraul, navíc v rekordu šampionátu 1:54,38, a Miroslava Knedly na 50 metrů znak. Plavci vybojovali osm finálových účastí. U bazénu naproti Stade de France byla v českém týmu euforická atmosféra. „Je hrozně hezké počkat na Míru nebo na Báru v naší zóně, když se vrátí s medailí. Člověk si na ni sáhne, podívá se, je to strašně motivující,“ řekl Čejka.
- ATLETIKA
Jsou to temné časy, o tom není sporu. Depresivní věta ze závěrečného dílu Harryho Pottera události v Birminghamu zcela vystihuje. Atletická mistrovství Evropy se konají od roku 1934 a teprve podruhé se národní tým vrací bez medaile.
„Nejsme úplně spokojení s výsledky. Pro mě je to samozřejmě zklamání. Musíme všechny věci vyhodnotit. Celou dobu jsme tu byli pod nějakou dekou, kterou se nepodařilo protrhnout,“ hodnotil reprezentační šéftrenér Pavel Sluka pro svazové stránky.
Medaile
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Dvě medaile jsou sice méně než sedm z ME 2024 v Bělehradě, tehdy se ale na šampionátu v olympijské sezoně sešla nesrovnatelně horší konkurence. V Paříži padla třicítka rekordů mistrovství. Jeden z nich překonala Barbora Seemanová na kraulové dvoustovce, na které zaplavala svůj životní závod. Druhým šampionem se stal Miroslav Knedla, který o setinu porazil samotného světového rekordmana Klimenta Kolesnikova. V medailové hře byl reálně i Jan Čejka v závodě na 200 metrů prsa.
- ATLETIKA
Poprvé po 88 letech se atleti vrací z evropského šampionátu bez medaile. Naposledy se to stalo v roce 1938, kdy muži závodili v Paříži a ženy ve Vídni, kde tehdy po Anšlusu vládnul Hitler. Letos v Birminghamu se nejblíž k medaili dostal kladivář Volodomyr Myslyvčuk, na sedm centimetrů. Oštěpaři Jakubu Vadlejchovi scházelo devět centimetrů a byl pátý. Češi jsou tak bez medaile.
„To mě samozřejmě mrzí. Na druhou stranu, naposledy v Římě taky byla jediná. Co na to říct? Atletika je hrou setinek a centimetrů,“ hodnotil Vadlejch. Medaile by vylepšily jednu statistiku. Český tým ale selhal i v bodování umístění do osmého místa. Má nejmíň bodů za historii samostatného státu. „Z pohledu medailí by se hodnotilo jinak. Ale co se týká dalších, byli průměrní nebo podprůměrní a to mě samozřejmě trápí,“ připustil Sluka.
Hvězdy
- PLAVÁNÍ
V Paříži předvedla elitní čtveřice precizní práci. Seemanová, Knedla, Čejka i Janíčková podali výkony globální úrovně. První trojice zaplavala časy, které by jim na loňském světovém šampionátu v Singapuru stačily na medaili. Janíčková by svým časem na své hlavní trati na MS postoupila do osmičky. Celkový účet čítá osm finále. Na polovině z nich se podílela Seemanová, kromě kraulových závodů na 100, 200 i 400 metrů pomohla i štafetě. Čejka byl mezi elitou dvakrát, Knedla a Janíčková jednou v individuálních disciplínách a taky pomohli smíšené štafetě.
- ATLETIKA
Esa nedoručila, na co měla. Lurdes Gloria Manuel finále čtvrtky přepálila a v cílové rovince vytuhla. Je to daň za to, že se na vrcholné úrovni stále učí. Kvůli loňskému vážnému svalovému zranění běhá letos letní sezonu poprvé mezi elitou. Taktická chyba pro ni znamená důležitou zkušenost. Výškař Jan Štefela, loňský bronzový medailista z MS v Tokiu, v kvalifikaci nepřekonal klíčovou výšku. Vadlejch a koulař Tomáš Staněk předvedli kvalitní výkony, ale ublížila jim dlouhá závodní pauza. Šanci nevyužila sprinterka Karolína Maňasová, kometa sezony.
Forma
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Těm nejlepším není co vytknout. Seemanová na své hlavní trati po pětiletém úsilí překonala hranici minuty a pětapadesáti sekund, stanovila rekord šampionátu a zaplavala i nejlepší český čas historie. Národní rekordy překonali i Knedla na 50 metrů znak, Čejka na 200 metrů znak a 200 metrů polohový závod a Janíčková na 100 metrů kraul. Nejlepší český čas dodala i smíšená štafeta na 4x100 metrů kraul. Do top šestnáctky se na dlouhé polohovce vešel ještě Michal Judickij. Další už špičce nestačili. Trenér Tom Rushton přitom říká: „Bylo to nejkvalitnější mistrovství v historii.“
- ATLETIKA
Bída. Jediná chodkyně Ema Klimentová si v půlmaratonu překonala osobní rekord. „Už na mistrovství republiky jsem trošku měl vrásky. Kvalita tam nebyla. Říkal jsem si, jak to tady dopadne, když atleti čtrnáct dní před mistrovstvím nemají formu, kterou bych si představoval. Závěrečná příprava se většině atletů a trenérů nepovedla,“ řekl Sluka.
Ne všechno bylo špatně, ale dobrého bylo málo. Finále vybojovali jen Myslyvčuk, Manuel, Vadlejch, dálkař Meindlschmid, Staněk a mílařka Kristiina Sasínek Mäki. Výkonem potěšili maratonkyně Tereza Hrochová či Albert Kukla v chodeckém maratonu. Plusem jsou i návraty chodkyně Elišky Martínkové či Lady Vondrové po zraněních.
Důvody
- PLAVÁNÍ
Reprezentaci dorostla výjimečná generace, zřejmě nejlepší v dějinách. Seemanová je hvězdou od dorosteneckých let, opakovaně ji však brzdily zdravotní problémy. Na její vzestup dohlíží kanadský kouč Tom Rushton, který zvedl i uvadající Čejkovu kariéru. Oba se navzájem posouvají při společných trénincích ve špičkové mezinárodní skupině. Knedla rozkvetl na věhlasné univerzitě v Indianě, kde plavecký program vede legendární Ray Looze. Janíčkovou originálním stylem připravuje olomoucký sportovní vědec Dušan Viktorjeník. Spojitost? Talentovaný sportovec a dobrý trenér. „Máme výborné podmínky, tým se o nás stará,“ pochvaluje si Rushton.
- ATLETIKA
Birmingham znamená pro českou atletiku drsné zrcadlo. „Je brzy na nějaké speciální hodnocení, proč jsme neuspěli. Probíráme to každý večer s trenéry. Budu chtít od nich z tohohle mistrovství nějakou zpětnou vazbu. A doufám, že najdeme společného jmenovatele, proč to všechno bylo,“ řekl Sluka pro ČTK.
Několik důvodů ale už prosvítá. Na šampionát kvůli zdraví nedocestoval zkušený dálkař Radek Juška, na místě se zranili dálkař Meindlschmid, desetibojaři Kopecký a Järvinen. Sedmibojařka Tkáčová hrdinně dokončila s bolavým loktem. Kvůli bolístkám měli složitou sezonu i Vadlejch se Staňkem.
„Je to citlivá věc. Vrcholová atletika je na hraně možností a tak se musí i trénovat. Ale že je těch zranění letos moc, mě trápí, to je jasné. Chceme se tomu věnovat,“ řekl Sluka. Dalším tématem je plíživá generační obměna. Staří bardi drží z posledních sil a nová generace ještě není zcela ready.
Co dál
- PLAVÁNÍ
Výhled pro nejbližší dva roky nabízí senzační možnost pokusit se o první českou olympijskou medaili z bazénového plavání. Především Seemanová, Knedla a Čejka už jsou na úrovni, z které můžou myslet takhle vysoko. Někdo z nich může zazářit i v příštím roce na světovém šampionátu v Budapešti. Problém je, že je špička hodně úzká. V další generaci se zatím ukazuje jen letošní dvojnásobný mistr Evropy Jan Foltýn.
- ATLETIKA
Mládežníci sbírají úspěchy. Z dorosteneckého ME v Rieti přivezli třináct medailí, z juniorského MS v Eugene doručili čtyři placky. Do budoucna reprezentují naději především překážkáři Michal Rada a Linda Botková či tyčkařka Nicole Krutilová.
Cesta do dospělé špičky je však dlouhá. Prioritou nejsou mladé medaile, ale výchova osobností pro boj s globální elitou. Trenéři objevitelé by měli své naděje předávat do středisek, kde se talenty můžou dál rozvíjet. Možností je i spolupráce s plaváním v rámci vysokoškolského centra Victoria. „Jeden z resortů máme současně i s plaváním a dělají se tam také různé edukační programy, které mají možnost využívat jak trenéři plavání, tak atletiky. Nějaké společné myšlenky se určitě sdílet můžou,“ uvedl Sluka.
Umístění do 8. místa
|Pozice
|Jméno / Sestava
|Disciplína
|ME v plavání Paříž
|1.
|Barbora Seemanová
|200 m volný způsob
|1.
|Miroslav Knedla
|50 m znak
|5.
|Barbora Janíčková
|100 m volný způsob
|5.
|Jan Čejka
|200 m znak
|5.
|Jakub Jan Krischke, Miroslav Knedla, Barbora Janíčková, Barbora Seemanová
|4x100 m kraul mix
|6.
|Barbora Seemanová
|400 m volný způsob
|7.
|Barbora Seemanová
|100 m volný způsob
|7.
|Jan Čejka
|200 m polohový závod
|ME v atletice Birmingham
|4.
|Volodymyr Myslyvčuk
|kladivo
|4.
|Lurdes Gloria Manuel
|400 m
|5.
|Jakub Vadlejch
|oštěp
|7.
|Kristiina Sasínek Mäki
|1500 m
|8.
|Petr Meindlschmid
|dálka
Plavání vs. atletika
|Plavání
|Atletika
|Medaile
|2
|0
|Národní rekordy
|8
|0
|Rekordy šampionátu
|1
|0