Muchová & Menšík naháněli milionový bonus: Hlavně se sladit!
Jasně, vyhrát chceme pokaždé, ale hlavní úkol byl úplně jiný: Vypadat dobře! Čeští tenisoví vyslanci Jakub Menšík (20) s Karolínou Muchovou (30) si užívali mix na US Open.
Žádné exhibiční pinkání, bereme to smrtelně vážně. I když... „Vypadat dobře na kurtu je jednoznačně nejdůležitější,“ smál se Menšík pro Tenisový svět poté, co s parťačkou postoupili do semifinále smíšené čtyřhry.
Po dvou odvrácených mečbolech proti Andrejovi Rubljovi a Mirry Andrejevové se probili do finále. Triumf a prémii milion dolarů (přes 20 mil. Kč) nakonec urvali! Italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová nestačil ve finále na české bordó vyslance 6:3, 1:6, 10:6.
Co je bordó?
Oba mají stejného sponzora a díky tomu nafasovali pro newyorskou akci i podobně laděné hadříky. Šlo o to se přesně domluvit. „Řešili jsme přes esemesky, jakou barevnou kombinaci vybereme, ale nerozuměl jsem názvům barev, jaké Karolína používala,“ přiznal Kuba, zatímco »Muška« se chytala za hlavu.
„Psala jsem mu, že bychom si mohli vzít bordó kraťasy, ale on se zeptal, co je to bordó... Ještě v deset večer mi psal, co si teda vezmu. Aby se sladil a zmátli jsme tak soupeře, kteří pak nevědí, kdo je kdo,“ zubila se.
Uhnal ji!
Do kupy se dali díky Menšíkově vytrvalosti. „Jakub mi pořád psal a prosil, jestli bych si s ním nezahrála. Říkala jsem mu, že si musí zlepšit žebříček, abychom se kvalifikovali. Pak se dostal do semifinále na Roland Garros a teď jsme tady,“ práskla Muchová.
Jeden druhého chválil, jak se mu s ním dobře pinká. „Neměl jsem velká očekávání, protože jsem mix hrál jen jednou, když mi bylo devět let. Ale Karolína je úžasně šikovná,” klaněl se Menšík. „Vedle Kuby se mi hrálo moc dobře,“ vrátila kompliment Muchová.