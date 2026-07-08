Menšík a krásná Josefina: Ledová láska
V Anglii se Jakub Menšík (20) moc dlouho neohřál. Rozehřáté ostrovy po vypadnutí ve Wimbledonu vyměnil za mnohem chladnější destinaci. Naštěstí ho hřeje jeho kráska.
V londýnském vedru se smažil jako hemenex, po dvou maratonech vypadl. Recept na zotavení z wimbledonského neúspěchu? Jakub Menšík se chladí na studeném Islandu, kam vyrazil s přítelkyní Josefinou.
„Poprvé v létě jsem v péřové bundě a se svojí životní láskou,“ napsala krásná Argentinka k fotkám v ledovém království, kde svého milého zulíbala, až roztál.
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