Menšík a krásná Josefina: Ledová láska

Autor: as
Islandská romantika Jakuba Menšíka

V Anglii se Jakub Menšík (20) moc dlouho neohřál. Rozehřáté ostrovy po vypadnutí ve Wimbledonu vyměnil za mnohem chladnější destinaci. Naštěstí ho hřeje jeho kráska.

V londýnském vedru se smažil jako hemenex, po dvou maratonech vypadl. Recept na zotavení z wimbledonského neúspěchu? Jakub Menšík se chladí na studeném Islandu, kam vyrazil s přítelkyní Josefinou.

„Poprvé v létě jsem v péřové bundě a se svojí životní láskou,“ napsala krásná Argentinka k fotkám v ledovém království, kde svého milého zulíbala, až roztál.

Tenista s Argentinkou relaxují na Islandu.
Tenista s Argentinkou relaxují na Islandu.

 

 

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